¿Te ha pasado que has borrado un chat y luego te arrepientes de hacerlo? Tranquilo, esto nos ha sucedido a todos. Por suerte existen formas de recuperar estas conversaciones. Por ejemplo, ya te hemos enseñado 5 trucos para volver a ver los mensajes de Telegram que has perdido, y también te hemos explicado varios métodos para recuperar mensajes de WhatsApp.

Pues bien, ha llegado el momento de que aprendas a hacerlo en una de las redes sociales más populares de todas: Instagram. Sin embargo, debes saber que en esta plataforma no existen muchos trucos como en otras. En realidad, solo hay una manera de volver a ver los mensajes que borraste en Instagram y es accediendo a la copia de seguridad. ¿Sabes cómo hacerlo? Pues descuida, que enseguida te lo explicamos.

Cómo recuperar conversaciones borradas de Instagram

Descargar la copia de seguridad de Instagram 1 de 2

Son pocas las opciones que existen en Instagram para tener de vuelta una conversación que borraste, por lo que, de una u otra forma, tendrás que apostar por la copia de seguridad de la red social para ver si aún persiste en ella los mensajes que has perdido. Dado que esta copia se actualiza con regularidad, este método no es 100 % efectivo. Aunque obtengas los datos que almacena Instagram, es probable que el chat que buscas no esté allí. Igualmente, no pierdes nada con intentarlo y para hacerlo solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Lo primero que debes hacer es abrir la app de Instagram y presionar sobre tu foto de perfil.

de perfil. Una vez que te encuentres en tu perfil, tienes que tocar el botón de menú (ese de las tres líneas horizontales que está en la esquina superior derecha).

(ese de las tres líneas horizontales que está en la esquina superior derecha). Lo siguiente es pulsar sobre Configuración para luego seleccionar la opción Seguridad .

para luego seleccionar la opción . Por último, debes elegir la opción Descargar datos y luego escribir tu correo electrónico y presionar Solicitar descarga.

Una vez que hagas esto, Instagram te enviará una copia de seguridad con todos los datos que has almacenado en la plataforma (chats, fotos, vídeos, etc.) en un lapso de 48 horas. En tu correo electrónico te llegará un archivo ZIP que debes descomprimir para encontrar la carpeta «messages» donde debe aparecer el chat que buscas. Si no aparece, me temo que has perdido para siempre ese mensaje de Instagram que borraste. ¿Tienes alguna duda sobre este tutorial? Háznosla saber en los comentarios.