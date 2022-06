Desde que las reacciones con emojis llegaron a WhatsApp, los usuarios de la plataforma de mensajería no han parado de usar esta nueva función. Sin embargo, algo que a muchos no les gustó era la cantidad reducida de emojis con las que se puede reaccionar.

Hasta ahora, solo era posible reaccionar a los mensajes de WhatsApp con estos 6 emojis: 👍, ❤️, 😂, 😮, 😢 y 🙏. Pues bien, ahora la plataforma ha integrado un nuevo botón con el que podrás elegir muchos más emojis. Así es, las reacciones a mensajes con cualquier emoji ya han llegado a WhatsApp y aquí te explicamos cómo usarlas.

Cómo reaccionar con cualquier emoji en WhatsApp

Los chicos de WABetaInfo han revelado que la versión beta 2.22.15.6 de WhatsApp para Android, y la 22.14.0.71 para iOS ha añadido las reacciones a mensajes con cualquier emoji. Se trata de una mejora de la función que recientemente llego a la plataforma de mensajería y que consta de un botón adicional al lado de los ya conocidos emojis que al pulsarlo te permitirá elegir cualquier otro.

Aún la función no se encuentra disponible para todos, ya que se está probando en la versión beta de la aplicación. Pero, si ya te aparece esta opción en tu app de WhatsApp, a continuación te contamos los pasos que debes hacer para reaccionar con cualquier emoji:

Lo primero es buscar el mensaje de WhatsApp al que quieras reaccionar.

al que quieras reaccionar. Ahora, debes mantener pulsado el mensaje para que te aparezca la barra con los 6 emojis predeterminados para reaccionar.

para que te aparezca la barra con los 6 emojis predeterminados para reaccionar. Lo siguiente es presionar sobre el botón (+) que se encuentra al lado de los emojis predeterminados.

que se encuentra al lado de los emojis predeterminados. Finalmente, se abrirá la ventana de emojis que ya conoces y solo tienes que seleccionar con el que quieres reaccionar y listo.

Ahora bien, si aún no te aparece esta nueva función de WhatsApp, no te preocupes, existe una forma de que puedas utilizarla. Lo único que debes hacer es actualizar la app desde Google Play Store. Y si eso no funciona, entonces instala el APK de la última versión beta de WhatsApp. Aquí abajo te dejamos el enlace de descarga de APKMirror para que puedas comenzar a disfrutar de las reacciones con cualquier emoji.

Enlace | WhatsApp Beta versión 2.22.15.6