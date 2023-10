Desde que Instagram le permitió a los negocios crear tiendas virtuales, millones han sido los usuarios que empezaron a comprar productos desde la propia red social. Si bien esto fue muy bien recibido por la comunidad, como así también por los comerciantes, se presentaron diversos problemas en las carteras digitales de las personas que añadían métodos de pago.

Uno de esos problemas está relacionado con el peligro que conlleva añadir una tarjeta de crédito o débito en Instagram. Cuando una cuenta es hackeada o robada, la persona que se ha logrado tener acceso a la misma de forma ilícita, puede utilizar cualquiera de los métodos de pago que se han añadido en Instagram.

Ante esta situación, han sido muchos los usuarios de Instagram que se encontraron con la sorpresa de que su tarjeta de crédito o débito había sido utilizada sin su consentimiento. Si bien esto se puede evitar, pues existen distintos métodos para prevenir el hackeo en Instagram, lo más recomendable es eliminar la tarjeta de crédito o débito de Instagram.

Así puedes eliminar tu tarjeta de crédito o débito de Instagram

Antes de que te mostremos los pasos que deberás llevar a cabo para eliminar una tarjeta de crédito o débito de tu cuenta de Instagram, es importante mencionar que dichos métodos de pago se pueden volver a cargar sin ningún tipo de problema. En resumen, podrás volver a cargar la tarjeta que has eliminado.

El primer paso que deberás realizar, es abrir la app de Instagram desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Dentro de la red social, tendrás que pinchar sobre tu perfil , el cual se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla.

, el cual se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla. Por consiguiente, deberás presionar sobre las tres líneas horizontales que aparecen arriba a la derecha del perfil.

Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Pedidos y pagos”.

Luego, tendrás que ingresar en el apartado llamado “Métodos de pago”.

Selecciona la tarjeta de crédito o débito que deseas eliminar de tu cuenta de Instagram.

Vete hasta el final de la pantalla y pincha sobre la opción de color rojo que dice “Eliminar tarjeta”.

Instagram te preguntará si deseas eliminar la tarjeta, confirma la acción pinchando en “Eliminar”.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, dicho método de pago desaparecerá de tu cartera.

Por último, pero no por eso menos importante, debemos remarcar que Meta individualiza los métodos de pago en sus redes sociales, ¿qué quiere decir esto? Que si tienes esa tarjeta de crédito o débito añadida en Facebook, la misma no será eliminada, pues Instagram no comparte esos datos con el resto de las apps sociales que posee Meta.