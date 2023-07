Cómo quitar las historias de Telegram

Desde hace un tiempo veníamos comentando el hecho de que Telegram planeaba agregar historias a su app para formar parte de esta tendencia a su propia manera. El día ha llegado y ya por fin, los usuarios de Telegram pueden hacer uso de esta anhelada función, sin embargo, hay quienes hallan esta nueva característica algo molesta, así que si quieres ocultar las historias de Telegram, no dejes de leer porque tenemos una solución para ti.

El único lado negativo es que, al ser una función nueva, no existe una forma rápida y sencilla de hacer esto, pero eso no significa que no puedas deshacerte de las historias de Telegram.

¿Cómo ocultar las historias de Telegram?

Es probable que el día de hoy te hayas llevado una sorpresa al ver que Telegram se ha actualizado a su versión 9.7.0 y con esta actualización han llegado esas burbujas con la foto de perfil de tus contactos encima del área de los chats. Esas son las historias de Telegram, una función muy similar a la de Snapchat, WhatsApp, Instagram y Facebook.

El único problema que muchos usuarios plantean con estas historias es el hecho de que no puedes quitarlas de tu vista de ninguna forma, mientras estés en el área de Chats, las historias siempre estarán allí sin importar cuanto te deslices entre tus chats. Ahora, hay una buena noticia y una mala noticia, la buena es que se pueden ocultar las historias de Telegram, la mala es que tienes que hacerlo una por una.

Para quitar las historias de Telegram y que dejen de molestarte realiza los siguientes pasos:

Ingresa en Telegram .

. En la pantalla principal verás las historias alineadas en la parte superior, presiona en cualquiera de estas y mantenla presionada .

. Esto desplegará un menú en el cual verás la opción Ocultar historias o Hide stories, presiona allí y listo.

Ahora lo único que tienes que hacer es repetir estos pasos con las demás historias que quieras ocultar. El proceso es algo más tedioso de lo que nos hubiera gustado y probablemente en un futuro sí exista una opción para ocultar todas las historias.

El lado positivo es que las historias son una función que solamente está disponible para los usuarios Premium de Telegram por ahora, así que probablemente aún no tengas muchos contactos en Telegram que estén publicando historias.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo de cómo quitar las historias de Telegram, esperamos que en un futuro exista una mejor forma de hacer que estas historias sean menos visibles, por ahora nos despedimos. Si el artículo te gusto compártelo con alguien que crees que lo necesite o déjanos tu comentario haciéndonos saber qué opinas sobre esta nueva función de Telegram.