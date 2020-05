En ocasiones, las aplicaciones oficiales pueden quedarse rezagadas en cuanto a funciones, sobre todo si las comparamos con otras aplicaciones de terceros. Twitter no escapa a esta realidad y por eso, durante mucho tiempo era imposible programar tweets desde la página oficial de Twitter. En cambio, tenías que recurrir a otras opciones como la popular TweetDesk o Hootsuite.

Por suerte, a finales de 2019 Twitter comenzó a probar esta función en la versión web, logrando muy buenos resultados. Y aunque a algunos les parezca irrelevante, seguramente a profesionales como los community manager les encantará, ya que de esta forma podrán organizar mucho mejor su cronograma de publicaciones en Twitter. Sin embargo, tú también puedes hacerlo sin ningún problema, ya que es muy fácil y rápido.

Para programar un tweet no necesitas descargar nada ni activar ninguna función extra, solo tienes que entrar a la página web de Twitter. Y decimos que debes entrar a la página web porque, lamentablemente, esta función todavía no está disponible en la aplicación móvil de Twitter.

Pero no te preocupes, aún tienes otra opción interesante para programar tus tweets desde el móvil, solo que hablaremos de ella más adelante. Por ahora, nos enfocaremos en explicarte cómo programar tweets desde la versión web, siguiendo estos simples pasos:

Listo, ¡acabas de programar tu primer tweet! Además, puedes programar cuantos tweets quieras y también eliminarlos antes de que sean publicados, si así lo deseas. Y si hasta ahora te ha quedado alguna duda sobre cómo programar tus tweets, en el gift aquí abajo puedes ver los pasos rápidamente:

Tweet scheduling on https://t.co/8FModRv1sl? Yes please! Starting today, we’re experimenting with bringing one of @TweetDeck’s handiest time-saving features into Twitter. Tell us what you think if you’re part of the experiment. pic.twitter.com/4pI9xrbPEP

— TweetDeck (@TweetDeck) November 20, 2019