El Redmi Watch 3 Active es uno de los smartwatches más vendidos en el mercado actual y no es para menos. Tiene una relación calidad-precio brutal y, además, es compatible con WhatsApp. Sí, así como lees. Puedes activar WhatsApp en este smartwatch de Xiaomi para no perderte ningún mensaje y recibir las notificaciones de la app en tu muñeca. Enseguida te explicamos cómo.

Cómo poner WhatsApp en el Redmi Watch 3 Active

Para poner WhatsApp en el Redmi Watch 3 Active solo es necesario que vincules el reloj con tu móvil y le des el permiso de recibir las notificaciones de WhatsApp de esta manera:

Abre la Mi Fitness en tu móvil (abajo te dejamos el cajetín de descarga si no la tienes).

en tu móvil (abajo te dejamos el cajetín de descarga si no la tienes). En caso de que no hayas vinculado antes tu smartwatch con esta app, tendrás que hacerlo yendo al apartado Dispositivos y pulsando el icono « + » que está en la esquina superior derecha. Sigue los pasos indicados hasta que en el reloj diga « Vinculado » (asegúrate de otorgar todos los permisos necesarios).

y pulsando el icono « » que está en la esquina superior derecha. Sigue los pasos indicados hasta que en el reloj diga « » (asegúrate de otorgar todos los permisos necesarios). Una vez tengas tu Redmi Watch 3 Activa vinculado al móvil, sitúate en el apartado Dispositivos de la app Mi Fitness y selecciona Notificaciones de aplicaciones .

. Entra en Notificaciones personalizadas .

. Activa la opción de WhatsApp.

Cabe aclarar que esto solo hará que puedas ver en tu muñeca cuando recibes un mensaje de WhatsApp. Y es que, si bien este smartwatch soporta llamadas Bluetooth, lastimosamente no ofrece la función de chatear vía texto.

¿Se pueden contestar WhatsApp en el Redmi Watch 3 Active?

No, el Redmi Watch 3 Active no puede contestar mensajes de WhatsApp ni de ninguna otra aplicación de mensajería. Este reloj solamente sirve para visualizar las notificaciones que recibes de las diferentes apps instaladas en tu móvil, incluida WhatsApp.

No obstante, el Redmi Watch 3 Active sí que puede contestar llamadas de WhatsApp, aunque esta funcionalidad depende del dispositivo que tengas. Si lo tienes vinculado a un móvil de gama media o alta de años recientes, no tendrás problemas, pero se han reportado casos en los que al estar conectado a móviles de gama baja, el reloj no ofrece la opción de contestar llamadas.

Mi Redmi Watch 3 Active no recibe notificaciones de WhatsApp

Si hiciste todo lo que explicamos antes y aun así tu reloj no recibe las notificaciones de WhatsApp, prueba lo siguiente:

Permite el inicio automático de las aplicaciones en tu móvil.

en tu móvil. Desactiva el ahorro de energía o la optimización de batería para la aplicación Mi Fitness.

para la aplicación Mi Fitness. Permite que la app Mi Fitness funcione en segundo plano .

. Otórgale acceso a las notificaciones a la app Mi Fitness.

a la app Mi Fitness. Activa las notificaciones en tu móvil tanto de la app Mi Fitness como de WhatsApp.

Los pasos para realizar cada uno de estos procedimientos varía según el móvil que tengas, pero normalmente entrando a los Ajustes del dispositivo y usando la herramienta de búsqueda podrás encontrar fácilmente todas las opciones mencionadas.

Si nada de lo anterior te ha funcionado, prueba apagar y encender el Bluetooth, o apagar y encender tanto el móvil como el reloj. Si eso tampoco funciona, entonces configura desde cero la app Mi Fitness con tu Redmi Watch 3 Active asegurándote de seguir todas las instrucciones al pie de la letra.