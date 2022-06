Si eres de los que les gusta expresarse a través de estados en la plataforma de mensajería más popular de todas, de seguro que has llegado a este artículo porque quieres saber cómo poner música a un estado de WhatsApp. Pues bien, aquí te explicaremos 3 trucos fáciles para hacerlo.

3 trucos para poner música a un estado de WhatsApp

No cabe duda de que la mejor forma de hacer más atractivo un estado de WhatsApp es agregándole un poco de música. Y no te preocupes, no tienes que ser un experto en edición de vídeos para lograrlo. A continuación, te traemos 3 métodos fáciles para colocar canciones en tus estados de WhatsApp que solo te tomarán un par de minutos en hacer.

¿Quieres subir una parte de tu canción favorita? Usa el grabador de pantalla

Si lo que quieres es subir a tus estados ese fragmento de la canción con la que te sientes identificado, pues te contamos que en tu móvil tienes una herramienta para hacerlo. Los teléfonos con Android 10 y versiones superiores incluyen el grabador de pantalla como una función integrada del sistema operativo. Y usarla para grabar un estado con música es muy fácil, solo debes hacer lo siguiente:

Reproduce la canción en tu plataforma favorita (YouTube, Spotify, etc.) y asegúrate de no tener el móvil en silencio.

en tu plataforma favorita (YouTube, Spotify, etc.) y asegúrate de no tener el móvil en silencio. Una vez hecho esto, abre la barra de notificaciones y busca la opción Grabador de Pantalla , la cual deberás pulsar.

y busca la opción , la cual deberás pulsar. Al hacerlo se comenzará a grabar la pantalla y el sonido que se está reproduciendo en el móvil. Para finalizar la grabación solo debes pulsar en el botón rojo que se encuentra en la esquina inferior derecha.

que se encuentra en la esquina inferior derecha. Finalmente, lo único que tendrás que hacer es buscar la grabación en la galería y subirla a tus estados de WhatsApp.

Usa el truco más fácil: pon a sonar una canción mientras grabas el estado

En caso de que quieras grabar un estado de WhatsApp usando la cámara del móvil con música de fondo, existe un truco muy sencillo que puedes probar. Básicamente, consiste en que antes de comenzar a grabar pongas a sonar en los altavoces del móvil la canción que quieras y luego inicies la grabación del estado mientras suena la música.

Ahora bien, es importante mencionar que, si bien este es el método más fácil y práctico, tienes que saber que no obtendrás resultados de alta calidad.

La opción más profesional: descarga una app de edición de vídeos

Finalmente, si quieres un estado de WhatsApp con calidad profesional y además tienes tiempo para hacerlo, debes probar usando las apps de edición de vídeos. Y, una de las más recomendadas es CapCut, la aplicación que usan los creadores de contenido en TikTok y que puedes descargar gratis en la Play Store.

Esta app ofrece un montón de funciones, por lo que con ella podrás crear un estado de WhatsApp con imágenes o vídeos y colocarle tu canción favorita. Si no sabes cómo utilizarla, aquí te dejamos un tutorial sobre las 10 herramientas principales de CapCut entre las que se encuentra la función que permite añadir audio a un vídeo.

Con estas 3 formas de poner canciones a tus estados de WhatsApp de seguro te convertirás en toda una estrella de la plataforma, ya que todos tus contactos querrán descargar tus estados de WhatsApp. Y tú… ¿A qué esperas para darle un toque musical a tus estados?