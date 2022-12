Si eres alguien que suele utilizar su teléfono para jugar a videojuegos, entonces querrás optimizar tu móvil de la mejor manera para que tu experiencia de juego sea la mejor posible.

El hecho de jugar un en dispositivo mal optimizado definitivamente entorpece la experiencia de juego. Sin importar qué tipo de teléfono tengas o las especificaciones del mismo, todos pueden ofrecerte un mejor rendimiento a la hora de jugar si sigues los consejos que te dejaremos a continuación.

Lleva tu experiencia de juego en Android a otro nivel con estos consejos

Al terminar de aplicar todos los consejos que te mencionaremos en este artículo, te podemos asegurar que notarás una mejoría al momento de jugar. Los juegos correrán con mayor fluidez y no de forma torpe y entrecortada.

Aumenta la frecuencia de actualización de la pantalla

Sin importar que seas un amante de los videojuegos o un simple jugador ocasional, a nadie le gusta que los juegos no fluyan a la velocidad a la que deberían. El hecho de que un juego esté constantemente trabándose definitivamente afecta la experiencia al momento de jugar. Un ajuste que te ayudará a solucionar ese problema, es modificar la frecuencia de actualización de pantalla en tu Android.

Al aumentar la frecuencia de actualización, aumentarás la velocidad a la que el teléfono actualiza la imagen de la pantalla, por tanto, obtendrás como resultado una sensación visual mucho más fluida a la hora de jugar. Desafortunadamente, esta opción no está disponible en todos los teléfonos Android.

Pasos para cambiar la frecuencia de actualización en Android

Antes de hacer este cambio, debes tomar en cuenta que aumentar la frecuencia de actualización de pantalla consumirá más batería de tu teléfono, pero si eso no es un problema para ti, hacer este cambio no significará un mayor problema.

Entra en Configuración.

Dirígete a Pantalla.

Luego selecciona la opción Frecuencia de Actualización de pantalla y configúralo en la opción más alta posible.

Asegúrate de tener una buena conexión a Internet

Puede que este punto sea bastante obvio, pero no está de más mencionarlo. Si eres fanático de las partidas online o de cualquier juego que dependa de la conexión a Internet y quieres tener un buen rendimiento a la hora de jugar, contar con una buena conexión a Internet no es algo que puedas negociar.

Tener una mala conexión mientras estás en medio de una partida online, es igual a tener que lidiar con retrasos o velocidades de transmisión lentas que definitivamente arruinan la experiencia de juego. Mientras más rápido sea tu Internet, mayor fluidez tendrá el juego y mayores posibilidades tendrás de mostrar tus habilidades a la hora de jugar.

Existen diferentes maneras en las que puedes mejorar tu conexión a Internet, a veces puede llegar a ser tan simple como reubicar tu router. Aunque, también es posible que necesites de una solución más drástica, como cambiar tu plan de Internet. Si tienes problemas con tu conexión a Internet, obligatoriamente deberás solucionarlo si es que deseas tener el mejor rendimiento a la hora de jugar.

Limpia toda la basura no deseada de tu teléfono

Jugar desde un móvil que cuenta con muy poco espacio libre de almacenamiento, en definitiva, no es igual a jugar en un móvil en el que se han realizado las respectivas limpiezas rutinarias. Si quieres que tu móvil sea un dispositivo en donde se pueda jugar cómodamente, debes preocuparte por evitar acumular archivos basura. Tómate el tiempo para eliminar aquellas aplicaciones que ya no utilices, eliminar caché, inhabilitar las aplicaciones preinstaladas a las que no les des uso, entre otras cosas.

Algunos móviles Android incluso cuenta con una función integrada que te permiten liberar espacio de almacenamiento con solo pulsar un botón. Esta opción también puedes usarla como una alternativa para liberar espacio de manera rápida, pero en caso de no tenerla, puedes optar por descargar cualquier otra app para liberar espacio disponible en la Play Store.

Cómo utilizar la app de Android para liberar espacio de almacenamiento

Además de la opción de revisar archivo por archivo para saber qué eliminar y qué no, alternativamente puedes utilizar la aplicación preinstalada en tu móvil Android para liberar espacio. Dependiendo del móvil que tengas, los pasos pueden varían un poco, pero en líneas generales, son los siguientes:

Entra en la app Configuración de tu móvil.

de tu móvil. Dirígete a Almacenamiento.

Una vez allí, busca alguna opción para liberar espacio y selecciónala.

Cierra el resto de aplicaciones cada vez que vayas a jugar

Otro factor que afecta el rendimiento de los juegos es la acumulación de aplicaciones ejecutándose en segundo plano. Dejar estas apps funcionando en tu móvil es como tener vampiros que consumirán los recursos de tu terminal, acabando con la memoria RAM y ocupando los diferentes núcleos del procesador. Es por eso que, cada vez que vayas a jugar, tomate el tiempo de cerrar todas las aplicaciones que no estés usando.

Usar Dolby Atmos hace la diferencia

Un elemento que hace la diferencia a la hora de jugar es la calidad de sonido. Contar con una buena calidad de sonido definitivamente lleva la experiencia de juego a otro nivel, e incluso, hasta podría ayudarte a tener mejores rachas durante tus partidas.

Para mejorar la calidad de sonido en tu Android, puedes utilizar Dolby Atmos. Esta es una función con la que cuentan algunos teléfonos Android con la que puedes mejorar la calidad de sonido. Lo que hace esta función es permitirte disfrutar de una experiencia de sonido envolvente 3D de alta calidad.

Al momento de jugar, Dolby Atmos te servirá para localizar al enemigo por medio del ruido de los pasos o los disparos, lo cual es de mucha ayuda, especialmente en juegos en donde la fidelidad del audio es un factor determinante, como, por ejemplo, en Call of Duty: Mobile.

Cómo activar Dolbly Atmos en Android

Para activar Dolby Atmos estos son los pasos que debes seguir:

Entra en Configuración.

Selecciona Sonido y vibración.

Una vez allí, te debería aparecer la opción Dolby Atmos. De ser así, actívala para disfrutar de una experiencia de sonido de alta calidad mientras juegas.

Utiliza alguna app que optimice tu teléfono a la hora de jugar

Existe muchas aplicaciones gratuitas que prometen ayudarte a optimizar tu móvil. Puedes utilizar las opciones que te ofrecen estas apps para mejorar el rendimiento de los juegos. Por ejemplo, algunas te ofrecen la opción de permitirte eliminar todas las notificaciones mientras juegas y realizar ajustes internos en el sistema operativo. En la Play Store te encontrarás con un gran repertorio de opciones, pero algunas de las opciones más destacadas son las siguientes:

Game Booster 4x Faster

Esta es una aplicación diseñada para mejorar tu experiencia al momento de jugar cualquier videojuego. Con esta app podrás cerrar las aplicaciones en segundo plano, configurar la resolución de pantalla, entre otras cosas. Para eliminar la publicidad, deberás pasarte a la versión Pro que cuesta 0,24 euros.

Gaming Mode

Otra alternativa es Gaming Mode. Esta es una aplicación que te permite optimizar tus juegos y no tener que lidiar con el lag. Cuenta con opciones como: rechazo automático de llamadas, bloqueo de notificaciones, limpieza de apps en segundo plano, entre otras.

Considera los accesorios externos

Si tienes la posibilidad de comprar hardware adicional, te recomiendo que lo hagas. Invertir en un buen mando o en unos auriculares de calidad te ayudarán a darle un empujón extra para que tu experiencia de juego sea aún más agradable. Y si no sabes por donde empezar, puedes echarle un vistazo a los 5 mejores mandos para jugar en Android y a los 5 mejores ventiladores para Android.

Cómo último recurso, quizás debas bajarle a la calidad de imagen

Puede que suene un poco contradictorio que después de darte consejos para mejorar tu experiencia de juego ahora te diga que debes bajarle a la calidad de imagen. Sin embargo, esta configuración va dirigida principalmente para aquellas personas que cuentan con un móvil con un poder de procesamiento limitado.

Si tienes problemas para disfrutar de una buena fluidez a la hora de jugar o si después de haber aplicado todos los ajustes de este artículo continúas teniendo problemas de optimización, puede que no tengas otra opción que sacrificar el aspecto visual. Después de todo, ¿de qué sirve jugar a un juego que tiene los mejores gráficos si al final se estará trabando constantemente?

Si tienes experiencia jugando a videojuegos, ya sabrás que bajarle a la calidad de imagen ayuda a que el juego corra con mayor fluidez. Afortunadamente, este cambio es algo que también puedes hacer en algunos dispositivos Android.

Cómo disminuir la calidad de imagen en los videojuegos

Primero que nada, deberás activar las opciones de desarrollador para poder desactivar esta opción. Estos son los pasos a seguir:

Entra en Configuración.

Dirígete al apartado Sistema.

Selecciona la opción Acerca del teléfono.

Busca la opción Número de compilación y oprímelo siete veces. Al hacer esto, te debería aparecer un anuncio indicándote que has activado el modo programador.

Al hacer esto, te debería aparecer un anuncio indicándote que has activado el modo programador. Vuelve al apartado de Sistema.

Te debería aparecer una nueva opción llamada Opciones del programador, selecciónala.

selecciónala. Una vez allí, busca la opción Force 4x MSAA o lo que sería igual, Forzar MSAA 4x y desactívala.

Recuerda que mientras más de estos consejos apliques en tu móvil, más notables serán los cambios a la hora de jugar. Y si estás buscando algún videojuego para poner a prueba tu móvil después de estos cambios, que mejor que iniciar con los juegos con mejores gráficos para Android de 2023.