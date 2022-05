Para algunas personas es práctico poder ver las notificaciones en la barra, pero a otras les resulta molesto tener que ver tantos iconos allí. Es por eso que si eres de ese tipo al que no le gusta, este artículo es para ti, porque aprenderás a ocultar estos iconos de forma fácil con una aplicación.

Los móviles Android presentan muchos iconos en la barra de estado y esto puede resultar bastante molesto para algunas personas. Por fortuna, existen formas de evitar que esto pase y aquí vamos a enseñarte a hacerlo con tan solo descargar la aplicación Statusbar Hider. ¡Es muy fácil hacerlo!

Aprende a ocultar iconos en la barra de notificaciones de tu Android

Con la aplicación Statusbar Hider podrás deshacerte de estos iconos y no volver a verlos en la barra de notificaciones de tu móvil. Esta es una aplicación que opera como un acceso directo que activa el menú System UI Tuner.

Una vez que lo hayas instalado y lo abras, serás llevado de inmediato al gestor de la interfaz y verás cuatro menús en el que se incluye la Barra de estado, No molestar, Complementos y Pantalla ambiental.

Por ahora, solo vas a concentrarte en la barra de estado, que es la que deseas cambiar. Al pulsarla verás varias opciones como son: perfil de trabajo, punto de acceso, Bluetooth y muchas otras. Cada una de estas opciones te da la oportunidad de modificarla para verla o no.

Entonces para darte un ejemplo, si deshabilitas la opción de Batería, no podrás ver el icono de la Batería en la barra del estado, lo mismo ocurrirá con el Bluetooth, el reloj, la intensidad del WiFi, etc.

Si decides deshabilitar el reloj, los iconos de las notificaciones no van a aparecer en el lugar que les corresponden si no junto a él y se ve un poco raro. Esto suele suceder porque el reloj está al lado izquierdo de la barra de estado. ¡A mi particularmente no me gusta como se ve, pero es cuestión de gustos!

Cuando hagas esto, la barra de estado se verá más despejada y el móvil tendrá otro aspecto. Es una aplicación que puedes probar gratis y que puedes descargar más abajo.

Oculta los iconos en la barra de notificaciones de tu Android sin aplicaciones

Esta es otra forma de ocultar los iconos de las notificaciones sin tener que instalar ninguna app en tu móvil. ¡Toma nota!. Funciona para esconder las notificaciones de tus apps si no deseas verlas, al menos en móviles Xiaomi.

Lo primera acción que vas a realizar es irte a “Configuración”.

Una vez allí vas a tocar en “Notificaciones y centros de control”.

Baja hasta el final de la pantalla donde dice “ Barra de estado ”. Deshabilita el botón “Mostrar íconos para las notificaciones entrantes”.

donde dice “ ”. Deshabilita el botón “Mostrar íconos para las notificaciones entrantes”. ¡Listo! Así podrás quitar los iconos que aparecen cuando te llega una notificación.

De este modo no se verán todas las notificaciones en la barra de notificaciones y la barra se verá más limpia a la hora de recibir correos, mensajes de WhatsApp, mensajes de texto o mensajes de Telegram, etc.

Queremos saber qué tal te ha parecido este artículo y si te ha funcionado. Por eso te pedimos que nos dejes tus comentarios. ¿Te animas?