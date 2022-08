Spotify es una plataforma que ofrece una buena calidad de audio. Pero si sientes que no es suficiente, existen algunos ajustes que puedes hacerle a la app para mejorar tu experiencia al escuchar música.

A continuación, te explicaré que debes hacer para disfrutar de las canciones de Spotify en la mejor calidad posible.

Ajustes que debes hacerle a Spotify si deseas mejorar el sonido de las canciones

Estos son los trucos o consejos que debes seguir para mejorar la calidad de audio en Spotify:

Configura la calidad de audio de la app

Este puede que sea el paso más obvio, pero no está de más mencionarlo. Como probablemente ya sabrás, Spotify cuenta con opciones que te permiten elegir la calidad de audio.

Lógicamente, si deseas disfrutar de una calidad de sonido superior, debes tener configurada la app para que te ofrezca dicha calidad, es decir, la más alta. Aunque esto también dependerá del tipo de cuenta que tengas.

Si tienes acceso a una cuenta prémium, la calidad de audio será significativamente superior a la de una cuenta gratuita. Mientras que en Spotify prémium puedes llegar a tener una calidad de audio máxima de 320 Kbps, en las cuentas gratuitas solo se llega hasta los 160 Kbps.

Cómo cambiar la calidad de audio en Spotify

Para cambiar la configuración de la calidad de audio solo debes entrar en Configuración y dirigirte al apartado de calidad de audio. Una vez allí, selecciona la opción más alta.

Pero algo que debes tomar en cuenta al hacer este ajuste es que, mientas más calidad tengan las canciones, más datos consumirán cuando se reproduzcan en streaming y mayor espacio de almacenamiento ocuparán cuando las descargues en tu teléfono.

Usa el ecualizador de Spotify para mejorar la calidad de audio

El ecualizador de Spotify, podría mejorar significativamente tu experiencia al escuchar música en la app o podría arruinarla por completo. De hecho, la misma aplicación aconseja que no lo uses, ya que, se cambiará el sonido de las canciones. Pero si sabes utilizarlo correctamente, créeme que notarás cambios significativos.

Spotify cuenta con algunos ajustes de ecualizador predeterminados que solo debes seleccionar para cambiar el volumen de las distintas frecuencias. Lo malo de esto es que, servirá para que las canciones suenen mejor según el tipo de música.

De ahí que las opciones a elegir tengan que ver con estilos musicales o con instrumentos. Por lo que, puede que una configuración de ecualizador funcione muy bien con una canción, pero con otra no tanto.

Es por eso que quizás para algunos no resulte ser muy eficiente hacer estos cambios. Ya que, para poder tener realmente una buena experiencia de sonido con todas las canciones, tendrás que adaptar el ecualizador para cada una dependiendo del tipo de música.

Aunque si lo prefieres, también puedes hacer estas configuraciones del ecualizador de manera manual. Puedes optar por jugar con estas alternativas hasta saber cuál combinación te funciona mejor. Aunque, lo ideal sería recurrir al ecualizador para esas ocasiones en donde estés reproduciendo canciones que se mantienen en el mismo estilo musical.

Desactiva la normalización del audio

El activar o desactivar la normalización de audio ya dependerá de los gustos de cada quien. Esta opción lo único que hace es igualar el volumen de todas las canciones.

Cada canción tiene su propio volumen dependiendo del género. Algunas con muchos instrumentos suelen oírse a un volumen más bajo, mientras que los temas más melancólicos suelen tener un volumen más alto.

Ahora, si eres alguien que posee una gran variedad de géneros de canciones y deseas evitar llevarte sorpresas al utilizar los audífonos, entonces quizás quieras activar esta opción para que todas se mantengan al mismo volumen.

Pero si eres alguien que se mantiene en el mismo género de música, puede que te interese activar la opción para que las canciones se reproduzcan en su volumen predeterminado. Aunque, también puedes activar o desactivar esta opción a tu conveniencia cuantas veces quieras.

Pásate a la versión de pago

Como ya habrás notado, para poder tener acceso a una buena calidad de sonido en Spotify hay que tener una cuenta prémium sí o sí. De lo contario, estarás destinado a solo poder disfrutar de los 160 Kbps que ofrece la versión gratuita.

Pero existen otras cosas que debes tomar en cuenta antes de decidir si realmente vale la pena pagar por esta versión o no. Debes considerar el dispositivo en el cual tendrás tu cuenta prémium de Spotify. Puesto que, si decides pagar la versión prémium y no cuentas con un móvil adecuado, no notarás mucha diferencia en cuanto al sonido.

Y en caso de que estés pensando en utilizar el APK MOD de la versión prémium de Spotify, de una vez te digo que, esa no es una buena idea, ya que, podrían banearte.

Aspectos que afectan la calidad del sonido de Spotify

Además de los ajustes que se deben hacer en la app, existen otras cosas que debes tomar en cuenta al querer disfrutar de un sonido de calidad en Spotify.

El tipo de reproductor

Spotify está disponible para varios dispositivos. Puedes acceder a Spotify desde tu navegador web, utilizando tu móvil, desde un ordenador, televisores, relojes inteligentes, consolas, entre otros.

Cada uno de estos dispositivos ofrece una calidad de audio diferente por defecto. Es decir, no importa cómo configures tu Spotify, la calidad de audio máximo tendrá cierto límite dependiendo del reproductor.

Por ejemplo, la calidad máxima del reproductor web es de 256 Kbps, mientras que las apps llegan a los 320 Kbps. Y en el caso de los pódcast (los cuales tiene una calidad de audio diferente al de las canciones) llegan a 128 Kbps en la web, y en el móvil se quedan en 96 Kbps.

Por lo que, escuchar música en la versión web de Spotify es la peor opción. A menos que desees escuchar algún pódcast, en ese caso, si resulta ser la mejor alternativa con sus 128 Kbps.

La calidad de los dispositivos en donde se reproduzcan las canciones

Puede que los teléfonos móviles se encuentren entre las mejores opciones para reproducir las canciones de Spotify, ya que, si pagas la cuenta prémium, podrás tener acceso a los 320 Kbps que ofrece la app.

Sin embargo, esto no te servirá de nada si el teléfono que estás utilizando no ofrece buenas especificaciones de DAC. Es decir, que simplemente no cuenta con la capacidad para ofrecer un buen audio. Así que, por mucho que actives la calidad de audio al máximo, no te servirá de nada.

Lo mismo pasa con los auriculares que utilices. Si estás empleando unos auriculares baratos, no puedes esperar tener la mejor calidad de audio. Si deseas mejorar la calidad, debes invertir en unos buenos auriculares.

Esto es algo que debes tomar en cuenta en caso de que decidieras pagar por una cuenta prémium. Ya que, si no cuentas con los dispositivos adecuados, por más que pagues la cuenta prémium, nunca podrás disfrutar de los benéficos que ofrece.

Espero que este artículo te haya sido de ayuda. Y si te ha gustado, de seguro te interesará saber cómo silenciar gratis los anuncios de Spotify en tu Android o PC.