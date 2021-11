La aplicación oficial de TikTok para televisores con Android TV llegó a principios de este año, pero no para todos los usuarios. Al momento de escribir este artículo, solo está disponible en Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos. Si no vives en uno de esos países, la app de TikTok no aparecerá en la tienda de tu Smart TV para descargar. Sin embargo, hay una forma de saltarse esta restricción geográfica.

A continuación, te enseñaremos a instalar TikTok en tu Amazon Fire TV desde España o desde cualquier otro país del mundo. Lo que haremos será forzar la instalación de TikTok para TV mediante un APK que la tienda Amazon Appstore no puede limitar.

Cómo instalar la app oficial de TikTok en el Fire TV: guía paso por paso

Si ya comprobaste que no puedes descargar la app de TikTok desde la tienda de aplicaciones de tu televisor, debes instalarla por APK. ¿Nunca habías instalado antes una app así? Pues mira este tutorial de cómo instalar cualquier aplicación en el Fire TV. De cualquier manera, en las siguientes líneas te mostraremos todos los pasos que debes seguir para la correcta instalación del APK de TikTok en el Fire TV.

Activa la instalación de apps desde orígenes desconocidos

Si nunca habías instalado un APK en tu tele, entonces ve a Configuración .

. Entra en Aplicaciones .

. Selecciona la opción Mi Fire TV .

. Pulsa en Opciones para desarrolladores .

. Activa las opciones Depurado ADB y Apps de origen desconocido.

Descarga el APK de TikTok para Android TV e instálalo en el Fire TV

La forma más fácil de descargar un APK en el Fire TV es con el navegador Downloader. Así que búscalo en la tienda e instálalo.

Una vez instalado, ábrelo y busca el APK de TikTok para Android TV en APKMirror usando su buscador. Si te sirve, aquí tienes el enlace directo al APK de TikTok.

usando su buscador. Si te sirve, aquí tienes el enlace directo al APK de TikTok. Pon a descargar el APK desde esa página.

Luego de que se termine de descargar, selecciónalo y dale a instalar en tu Fire TV.

¡Listo! Así la app de TikTok quedará instalada y podrás comenzar a ver los vídeos de esta red social desde tu televisor con Fire TV. Es posible que no te aparezca con su icono correcto, pero la app funciona.

Método alternativo: instala TikTok en tu Amazon Fire TV con un móvil

Si no logras descargar el APK de TikTok directamente desde tu televisor, entonces descárgalo en tu móvil Android desde APKMirror.

Seguidamente, instala la app Send Files to TV en tu Fire TV y en tu móvil.

Ahora, abre la aplicación Send Files to TV tanto en el móvil como en el televisor.

tanto en el móvil como en el televisor. Elige la opción Send en el móvil y Receive en el Fire TV.

en el móvil y en el Fire TV. Desde tu móvil, selecciona el APK de TikTok (que debería estar en la carpeta de descargas) y envíalo al televisor.

(que debería estar en la carpeta de descargas) y envíalo al televisor. Tras completarse la transferencia, presiona el APK en el Fire TV y pincha en Instalar . Es posible que para esto necesites un Administrador de archivos para Fire TV que se instala normalmente desde la Amazon Appstore.

.

¡Eso es todo! De esta forma también se instala TikTok en el Fire TV sin muchas complicaciones. Te advertimos que no está garantizado que este APK funcione en todos los modelos de Fire TV. Si no funciona en el tuyo, mejor espera a que la app se lance oficialmente en tu país.