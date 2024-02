Kelebek es un add-on para Kodi que te permite ver contenido multimedia en español, como películas, series, documentales, deportes y más, a través de complementos de terceros. Básicamente, es un instalador de add-ons de terceros que no encontrarás en el repositorio oficial, por diversas razones.

En este artículo te explicaremos cómo instalar Kelebek en Kodi paso a paso, así que quédate hasta el final.

Pasos para instalar Kelebek en Kodi

Lo primero que debes hacer es habilitar la opción de instalar addons de fuentes desconocidas en Kodi. Para ello, sigue estos pasos:

Abre Kodi y ve al menú de Configuración (el icono del engranaje).

y ve al menú de (el icono del engranaje). Selecciona la opción de Sistema .

. En el panel izquierdo, elige la categoría de Add-ons .

. En el panel derecho, activa la casilla de orígenes desconocidos .

. Acepta la advertencia que aparece.

Ahora ya puedes instalar Kelebek en Kodi desde su repositorio oficial. Para ello, sigue estos pasos:

Abre Kodi .

. Ve a Configuración (toca la rueda de engranaje).

(toca la rueda de engranaje). Toca en Explorador de archivos .

. Pulsa en Añadir fuente .

. Pincha en <Ninguno> y luego introduce lo siguiente: https://newkelebek.github.io/Newkelebek

y luego introduce lo siguiente: En nombre ingresa Newkelebek y después pulsa OK .

y después pulsa . Regresa al menú principal y ve a Add-ons .

. Selecciona Instalar desde un archivo .zip .

. Oprime Newkelebek .

. Pulsa en Kelebek .

. Elige script.kelebek.zip .

. Espera unos minutos a que el add-on se instale y listo.

Para acceder a Kelebek, búscalo en Add-ons > Add-ons de programas > Kelebek. ¡Es así de fácil!

¿Kelebek no funciona?

Lamentamos informarte que, desde finales del 2023, Kelebek dejó de estar disponible. Por esa razón, cuando intentas instalarlo, Kodi te muestra el mensaje Couldn´t retrieve directory information.

Eso significa que el add-on ya no se puede instalar y no sabemos si volverá en un futuro. Y si ya tenías Kelebek instalado, simplemente no funciona. Lo único que puedes hacer es descargar su sucesor espiritual Luar, que se puede instalar sin problemas en cualquier versión de Kodi posterior a la 17.

Así que, si necesitas un add-on que funcione como fuente para instalar otros add-ons en Kodi y así acceder a contenido de calidad, Luar es ahora mismo tu mejor opción. Eso sí, desde ya te avisamos que algunos add-ons exclusivos de Kelebek no se pueden instalar con Luar, al menos de momento.