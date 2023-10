Si quieres identificar un número oculto después de que te hagan una llamada desde el mismo, aquí encontrarás el método para hacerlo. Sin embargo, antes de poder explicártelo debes saber la diferencia entre un número oculto y un número desconocido.

El número oculto o privado se refiere a un número telefónico del que no podemos obtener información, bien sea el lugar donde se encuentra dicho número o los números que lo componen, al menos no de forma habitual. Por su parte, un número desconocido se trata de un número que puedes ver en tu registro de llamadas, pero que es desconocido porque no lo tienes guardado en tu agenda.

Cómo para identificar un número oculto después de la llamada con la configuración de Android

Los pasos que tienes que hacer para poder identificar un número oculto o privado en Android 1 de 2

Ahora que ya sabes la diferencia, podemos explicarte cómo identificar un número oculto después de que te han llamado desde el mismo. Eso sí, esta función podría no estar presente el tu teléfono Android, pero en caso de que si la poseas debes seguir los siguientes pasos para activarla:

Abre la app de “Llamadas” y luego busca la sección de “Configuración” .

y luego busca la sección de . Busca la sección de “llamadas” .

. Ubica la opción llamada “Configuración adicional” y luego en “ID de Llamada” .

y luego en . Cuando presiones la opción en cuestión aparecerán tres para elegir, pero la que debes escoger es “Mostrar número”.

Si no te aparece en la sección de llamadas, puedes intentar buscar la opción llamada “Números ocultos” dentro del panel de configuración. De este modo, sabrás si tienes esta función y la encontrarás con mayor rapidez.

Si recibes una llamada de este tipo de números, pero no cuentas con la función que te mostramos, la única forma que tienes para saber de quién se trata es contestando la llamada, aunque se puede tratar de un estafador, un número de una empresa publicitaria o una llamada de spam. De igual forma, evitar las llamadas de spam no es algo difícil y en este artículo te decimos cómo.

¿Es posible rastrear un número oculto?

Muchos también se preguntan si existe una manera para que cualquier persona pueda rastrear un número privado u oculto, pero lo cierto es que esto no es posible. Aunque algunas apps afirman poder hacerlo, solo se puede hacer si se conoce el número en cuestión.

¿Y qué hay sobre los números desconocidos?

Los números desconocidos se pueden identificar de forma mucho más sencilla y de eso ya hablamos en esta publicación, pero también puedes recurrir a la web Responderono, ya que la misma tiene una base de datos alimentada por una gran cantidad de usuarios donde puedes buscar un número desconocido para saber de quién podría tratarse.