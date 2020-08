Si has buscado por todos lados una función que te permita grabar vídeos en reversa dentro de Instagram Reels y no la has encontrado, no sigas buscando. La red social no incluye este efecto dentro de la cámara, así que tendrás que hacer uso de una app externa para que tus vídeos se reproduzcan hacia atrás dentro de Reels.

¿Se puede grabar un vídeo hacia atrás en Instagram Reels?

Lamentablemente no hay ninguna opción que permita grabar un vídeo en reversa dentro de Instagram Reels, aunque si permiten la grabación de vídeos en cámara lenta. Se espera que esta función llegue a Reels dentro de los próximos meses, aunque de momento es necesario hacer uso de otra app para poder conseguir este efecto.

La app que se debe utilizar para poder grabar vídeos hacia atrás es Snapchat, pues es la única herramienta dentro de Android e iOS que permite realizar este efecto de forma simple y rápida. Si bien hay otras apps que permiten grabar vídeos en reversa, no son tan simples de utilizar como Snapchat.

Cómo grabar hacia atrás un Reels de Instagram

Si ya tienes instalado Snapchat en tu móvil, no tienes más que hacer que seguir el tutorial que te mostramos a continuación. Por otro lado, si nunca la has instalado, puedes descargar Snapchat aquí.

Dentro de Snapchat, deberás grabar o subir el vídeo al que le quieres aplicar el efecto “reversa”.

al que le quieres aplicar el efecto “reversa”. Una vez grabado el vídeo, desplaza los efectos de izquierda a derecha con tu dedo hasta que se muestre el icono de retroceso en la pantalla (varias flechas apuntando a la izquierda)

con tu dedo hasta que se muestre el icono de retroceso en la pantalla (varias flechas apuntando a la izquierda) Por consiguiente, pincha en Guardar .

. Abre Instagram y pincha en la opción que dice Tu historia.

Selecciona la opción que dice Reels .

. Por consiguiente, ingresa en tu galería de imágenes (abajo a la izquierda de la pantalla).

Selecciona el vídeo en reversa que has grabado en Snapchat.

Pincha en Subir.

Pulsa en la pequeña flecha que se muestra en la derecha inferior de la pantalla.

Vuelve a pinchar sobre la misma flecha.

Y, por último, dale al botón de color azul que dice Compartir.

Sin mucho más que añadir, si tienes problemas usando esta nueva característica dentro de Instagram, te recomendamos checar estas soluciones sobre los Reels de Instagram. Allí te explicamos cómo evitar problemas al momento de utilizar esta nueva característica dentro de la red social.