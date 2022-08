Grabar audio y vídeo es una de las tareas más sencillas que existe hoy en día gracias a que la gran mayoría de nosotros tiene un móvil con estas funciones incorporadas. Y no hablamos solamente de audio e imágenes externas, también es posible grabar el audio interno de tu móvil y aquí te explicamos cómo.

2 métodos para grabar el audio interno en Android

Esta opción sería útil en el caso de que quieres grabar lo que se diga en una conversación telefónica, que quieras guardar únicamente el audio de un vídeo que no se puede descargar, que necesites pasarle un clip de audio a una persona, pero no puedes descargar ese clip de audio, etc. Hay muchísimas razones por las cuales podría interesarte guardar el audio interno del móvil.

Cómo grabar el audio interno de tu móvil Android con el grabador de pantalla

Permítenos empezar por lo más complicado para luego hacernos camino hasta un método muchísimo más sencillo. Hoy en día la gran mayoría de los móviles cuentan con la opción de grabado de pantalla, es decir, que todo lo que ocurra en la pantalla de tu móvil será grabado y guardado como un vídeo.

Por supuesto, esto no solo incluye la imagen, sino también el sonido interno de lo que sea que esté pasando en tu móvil en ese momento. Así que si te encuentras con algún vídeo o audio que desees guardar, pero no puedes descargar, lo único que debes hacer es grabar la pantalla.

Sin embargo, esto nos dará como resultado un vídeo, para muchos esto puede ser suficiente, pero en el caso de que desees tener únicamente el audio, necesitaras conseguir alguna herramienta que convierta vídeos a MP3. Nosotros te recomendamos que descargues una app llamada Convertidor de vídeo a MP3, ya que es muy útil y fácil de usar.

En resumen, si quieres guardar el audio interno utilizando el grabador de pantalla, esto es lo que debes hacer:

Dirígete al vídeo, clip de audio, o lo que sea que necesites grabar y activa el grabador de pantalla, que usualmente se encuentra al bajar la cortina de opciones de tu móvil.

Una vez que hayas grabado lo que necesitas, ve a la Convertidor de vídeo a MP3 .

. Selecciona la opción de Vídeo a audio y escoge lo que acabas de grabar o lo que desees convertir.

y escoge lo que acabas de grabar o lo que desees convertir. Recuerda marcar la opción de MP3 en el formato de salida y luego presiona Convertir.

Cómo grabar el audio interno de tu móvil Android con una app

Ahora sí podemos aplicar un proceso un poco más sencillo y para eso necesitaremos una app que quite unos cuantos escalones del proceso anterior. En otras palabras, usaremos una app que te permita grabar directamente el audio. Para realizar esto te recomendamos que descargues una app llamada Grabadora de Audio.

Lo siguiente que necesitas hacer es llevar a cabo los siguientes pasos:

Abre la app Grabadora de audio y ve a Configuraciones .

y ve a . Selecciona la opción de Recording Source y escoge Internal Audio .

. También puedes seleccionar en Codificación el formato en el que quieres que se grabe tu audio y en Carpeta para las grabaciones, puedes seleccionar donde guardar lo que grabes.

y en Carpeta para las grabaciones, puedes seleccionar donde guardar lo que grabes. Una vez ya hayas establecido esos parámetros, lo único que te queda es ir al menú de inicio de la app y presionar en el pequeño micrófono en la parte baja de la pantalla .

. Cuando decidas cortar la grabación, vuelve a abrir la app y presiona en el signo de pausa, seguidamente del signo de check para guardar tu grabación.

Este último es un proceso más sencillo, pero como ya explicamos, es solo para aquellas personas que desean guardar únicamente el audio interno sin vídeo. Si quieres guardar tanto audio como vídeo, usa el grabador de pantalla de tu móvil y si tu móvil no cuenta con este, pues instala alguna app que te permita grabar la pantalla.

Esperamos que este artículo te haya sido útil en tu búsqueda por grabar audio interno de tu móvil. Si conoces alguna otra manera que sea más sencilla o alguna otra app que sea superior a las que mencionamos, compártela en la sección de comentarios y nos vemos en otra oportunidad.