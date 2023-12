¿Alguna vez sentiste la necesidad de destacar algún mensaje dentro de un grupo o chat individual de WhatsApp? Si no querías descargar una versión alternativa a esta app de mensajería, como por ejemplo WhatsApp Plus Rojo, no te quedaba otra opción que volver a escribir el mismo mensaje todos los días.

Por suerte, esto ya no será necesario, y es que Meta ha lanzado una nueva actualización para WhatsApp que añade la función “Fijar mensajes”. Parecida a lo que ofrece Telegram en Android e iOS, cualquier usuario puede fijar mensajes en la parte superior de los chats para que no se pierdan en las conversaciones.

Si te interesa saber cómo funciona esta herramienta, como así también cómo utilizarla, sigue leyendo nuestro artículo. Aquí te mostraremos cómo fijar y desfijar mensajes en WhatsApp, ¡es más simple de lo que parece!

Cómo fijar mensajes en chats de WhatsApp

Antes de que lleves a cabo todos estos pasos, es necesario aclarar que esta función solo está presente en la última versión de WhatsApp para Android e iOS. En otras palabras, estarás obligado a tener que actualizar WhatsApp a la última versión para poder utilizarla.

El primer paso que tendrás que efectuar, es abrir la aplicación de WhatsApp desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Luego, deberás ingresar en el chat de WhatsApp en el que deseas fijar mensajes.

en el que deseas fijar mensajes. Por consiguiente, tendrás que mantener pulsado sobre el mensaje que deseas fijar .

. Se desplegará un menú en la parte superior de la pantalla. Dentro del mismo, deberás pinchar sobre los tres puntos verticales, los cuales se ubican en la esquina superior derecha.

Aparecerán varias opciones, pincha sobre la que dice “Fijar”.

WhatsApp te preguntará por cuánto tiempo quieres fijar el mensaje, selecciona el periodo de tiempo y luego pincha en “Fijar”.

En segundos, se fijará el mensaje en la parte superior del chat en cuestión.

Cómo desfijar mensajes en los chats de WhatsApp

Si en algún momento necesitas desfijar los mensajes que has fijado en un chat de WhatsApp, podrás hacerlo siguiendo todos estos pasos:

Entra en el chat en el que se encuentra el mensaje fijado que deseas desfijar.

que deseas desfijar. Mantén presionado sobre el mensaje fijado por algunos segundos.

por algunos segundos. Por último, pincha en “Desfijar”.

Para ir cerrando el tema, en caso de que aún no puedas fijar mensajes en los chats de WhatsApp, deberás esperar a que la función en cuestión sea habilitada en el país en donde vives. De igual forma, puedes saltarte este tipo de restricciones descargando WhatsApp Beta.