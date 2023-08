Cómo evitar que YouTube deje de recomendarte vídeos

Una característica muy popular de YouTube es poder ver vídeos recomendados, que se muestran según tus visualizaciones previas y tus suscripciones. Pero ahora esta plataforma de streaming ha anunciado, que su última actualización deshabilita todas sus recomendaciones de vídeo para los usuarios que tienen su historial de reproducción desactivado. Es decir, si has desactivado el historial de lo que has visto, ya no verás recomendaciones de vídeos.

Esto soluciona un problema que podía ser molesto para quienes no querían un montón de vídeos sugeridos. Así que, si apagaste tu historial para tener más privacidad, es posible que las recomendaciones desaparezcan, lo que cambiará cómo se ve y se usa YouTube. Pero si quieres las recomendaciones de vuelta, hay una manera de arreglarlo: solo necesitas activar el historial de nuevo.

YouTube dejará de recomendarte vídeos

Los usuarios de YouTube están familiarizados con una página de inicio llena de miniaturas debido a que el sitio muestra recomendaciones según su historial de reproducción. Pero ahora, con la última actualización, los usuarios pueden desactivar su historial y disfrutar de una página de inicio más simple, menos abarrotada y caótica. De esta forma, solo verán la barra de búsqueda y el menú de guía en la izquierda, con accesos rápidos a Suscripciones, Shorts y Biblioteca.

“Estamos lanzando esta nueva experiencia para dejar más claro qué funciones de YouTube se basan en el historial de reproducción, para proporcionar recomendaciones de vídeo y simplificarlo para aquellos de ustedes que prefieren buscar en lugar de recibir recomendaciones”, escribe Google en la publicación.

En YouTube han confirmado que el cambio ya ha comenzado, pero no será inmediato ni afectará a todos los usuarios por igual. Así que, si tienes el historial desactivado, posiblemente puedas seguir recibiendo recomendaciones por ahora. Sin embargo, algunos usuarios ya han notado los cambios en sus cuentas de YouTube y lo han compartido en lugares como Reddit.

Cómo evitar que YouTube deje de recomendarte vídeos

Si tus recomendaciones de YouTube han desaparecido, puedes recuperarlas fácilmente al habilitar nuevamente tu historial. Sigue estos pasos simples:

Abre la app de YouTube en tu móvil y toca tu imagen de perfil en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Selecciona Configuración y luego “Gestionar todo el historial”.

En la pantalla siguiente, ve a la sección de Controles .

. Ahí notarás que tu historial está desactivado; simplemente toca el botón Activar para habilitarlo de nuevo, sin complicaciones.

Si tu cuenta se ve afectada por el nuevo cambio, ya no tienes que preocuparte por tus recomendaciones. Una vez que hayas activado el historial, tus recomendaciones estarán seguras y podrás seguir disfrutando de la plataforma como siempre lo has hecho.