Recientemente, Instagram ha añadido muchas nuevas funciones a su plataforma que mejoran aún más la experiencia de la aplicación como la función de privacidad para evitar los mensajes no deseados y el método oficial para descargar reels. Otra excelente función es la de los canales de difusión, el único problema es el exceso de notificaciones que estos causan, así que aquí te enseñaremos cómo evitar invitaciones a canales de difusión en Instagram.

Aparte de eso, aprovecharemos la oportunidad para enseñarte cómo silenciar las invitaciones de un usuario en específico. Además de eso, también existen opciones para que puedas silenciar las notificaciones de los mensajes en estos grupos de difusión para que los leas solamente cuando ingresas al canal. Todo eso y algunas cosas más son las que aprenderás a hacer en este artículo, así que, vamos a allá.

¿Cómo silenciar las notificaciones por invitaciones a canales de difusión en Instagram?

Si ya no soportas ni una sola notificación más de una cuenta que te esté invitando a su grupo de difusión, existe una solución general y una solución específica. Primero nos concentraremos en la solución general, es decir, desactivar las notificaciones en Instagram por invitaciones a grupos de difusión. Para hacer eso, sigue estos pasos:

Ingresa en la app Instagram en tu dispositivo Android.

en tu dispositivo Android. Ve a tu perfil y presiona en las tres barras horizontales en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Esto abrirá un menú, selecciona en ese menú la opción de Configuración y privacidad .

. Ingresa en la opción de Notificaciones bajo la sección de Cómo usas Instagram.

bajo la sección de Cómo usas Instagram. Vete hasta el apartado de Mensajes .

. En la sección de Invitaciones a canales de difusión, marca la opción que dice Desactivadas.

Y listo, de esta forma ya no recibirás ninguna notificación por alguna invitación a grupo de difusión en Instagram. Si quieres ver estas invitaciones, igual puedes verlas al entrar en tu bandeja de notificaciones, la única diferencia es que ahora no te llegarán mensajes de notificación a tu móvil por cada una de las invitaciones.

Por otro lado, si lo que quieres es que una cuenta en específico ya no pueda enviarte invitaciones a sus canales de difusión, el proceso es algo diferente pero también es muy sencillo.

¿Cómo evitar las invitaciones a canales de difusión de una cuenta en específico?

Crear un canal de difusión en Instagram tiene ciertos requisitos, pero no existe un límite de canales de difusión que una cuenta puede crear. Es por esto que algunas cuentas en específico deciden crear diferentes canales de difusión para temas diferentes y no hay nada malo con eso, el único problema son las constantes notificaciones de invitaciones.

Así que, si es una sola cuenta la que está creando muchos canales de difusión y quieres dejar de recibir notificaciones de esa cuenta en específico, existe un método diseñado para eso. Todo lo que tienes que hacer es seguir estos pasos:

Ingresa en Instagram en tu móvil.

en tu móvil. Ve hasta el perfil de la cuenta que te ha estado enviando muchas invitaciones y que ya no quieres recibir.

y que ya no quieres recibir. Presiona en el icono en forma de campana que está en la esquina superior derecha de la pantalla.

que está en la esquina superior derecha de la pantalla. Desactiva la opción que dice Canales de difusión.

Y ya con eso debería estar listo, las invitaciones aún te llegarán, pero no se mostrarán como notificaciones a menos que las busques en tu bandeja en Instagram, como ya te explicamos anteriormente. Ahora que ya hemos abarcado esos dos casos, hablemos de los mensajes en los canales de difusión los cuales también pueden ser algo molestos cuando no dejan de llegar.

¿Cómo silenciar las notificaciones de los canales de difusión en Instagram?

Ya has resuelto el problema de las notificaciones por invitaciones a canales de difusión, pero aún queda una fuente de notificaciones incesantes que también pueden llegar a fastidiar con el tiempo. Hablamos de las notificaciones de mensajes en estos grupos de difusión, pero por suerte, estos también pueden ser silenciados y si quieres verlos, solo tendrías que entrar al canal.

El proceso es muy sencillo y similar al primer tutorial que hicimos en este artículo. Así que sigue estos pasos para silenciar los mensajes de los canales de difusión:

Ingresa en Instagram en tu móvil.

en tu móvil. Dirígete hacia tu perfil presionando en tu foto en la esquina inferior derecha.

presionando en tu foto en la esquina inferior derecha. Despliega el menú presionando en las tres barras en la esquina superior derecha .

. Selecciona la opción de Configuración y privacidad .

. En la sección de Cómo usas Instagram, selecciona la opción de Notificaciones .

. Haz clic en Mensajes .

. En la sección de Mensajes de canales de difusión, marca la opción que dice Desactivadas.

Si deseas ver los mensajes de los canales de difusión, lo único que tienes que hacer será entrar en el canal a través de la bandeja de mensajes de tu cuenta. Por último, está el caso más específico de esto, es decir, que quieres dejar de recibir notificaciones por los mensajes de un canal de difusión en particular.

¿Cómo dejar de recibir mensajes de un canal de difusión en específico en Instagram?

En el caso de que sea un canal de difusión individual el que te está consumiendo demasiado espacio en tu bandeja de mensajes, existe una forma de silenciar los mensajes de un solo canal de difusión en Instagram. Para hacer esto, sigue los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en Instagram y ve al canal de difusión que quieres silenciar .

. Presiona en la imagen de perfil del canal de difusión.

del canal de difusión. Haz clic en el icono de la campana que dice Silenciar.

que dice Silenciar. Habilita la opción de Silenciar mensajes.

Así de sencillo, dejarás de recibir notificaciones provenientes de ese canal de difusión en particular. Como puedes ver, no es un proceso para nada difícil en ninguno de los casos, sin embargo, no muchas personas conocen que existe la opción de evitar invitaciones a canales de difusión en Instagram.

Si te ha quedado alguna duda de cómo dejar de recibir notificaciones por invitaciones y mensajes de canales de difusión en Instagram, coméntalo en la sección de abajo, para que podamos ayudarte. Eso ha sido todo por ahora, esperamos haberte ayudado y esperamos volver a verte pronto.