Crear un canal de difusión en Instagram cómo hacerlo y requisitos

Intentando seguir creciendo a toda costa, algo que le ha costado trabajo a lo largo de los últimos años, Instagram continúa añadiendo nuevas funciones para que sus usuarios puedan aumentar el alcance del contenido que publican en sus cuentas.

Sin ir más lejos, la nueva herramienta que llegó a la plataforma tiene como objetivo esto mismo: permitirles a los usuarios llegar a sus seguidores de una forma mucho más directa. Dicha función lleva el nombre de “Canales de difusión” y ya está disponible para aquellas cuentas que cumplan con un requisito bastante complicado de conseguir.

¿Quiénes pueden crear canales de difusión en Instagram?

A pesar de que Instagram no lo ha informado abiertamente, nosotros hemos descubierto que esta función está limitada para creadores de contenido que tengan como mínimo 1500 seguidores.

Si bien este requisito podría llegar a cambiar a futuro, de momento no se puede crear un canal de difusión si no se tiene esa cantidad de seguidores. Así mismo, hay países en donde no se ha activado esta función, por lo que en ese caso es necesario descargar Instagram Beta para poder utilizarla.

Crear un canal de difusión en Instagram es así de sencillo

Antes de que te mostremos los pasos que deberás llevar a cabo, desde aquí te aconsejamos actualizar la app de Instagram a la última versión. Si ya lo has hecho, y además tienes como mínimo 1500 seguidores, podrás crear un canal de difusión siguiendo este tutorial:

Lo primero que tendrás que hacer es abrir la aplicación de Instagram .

. Una vez que estés dentro de la red social, deberás pinchar sobre tu perfil , el cual se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla.

, el cual se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla. Por consiguiente, tendrás que presionar sobre el botón que tiene el signo “+” (arriba a la derecha de la pantalla).

Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la última de ellas, la que dice “Canal”.

Asígnale un nombre al canal de difusión , y selecciona quién puede enviar mensajes.

, y selecciona quién puede enviar mensajes. Elige los destinatarios a quienes quieres que llegue ese canal de difusión, y luego pincha en el botón de color celeste que dice “Crear canal de difusión”.

Puedes seleccionar el tiempo que quieras que dure el canal .

. Si realizaste todos los pasos de forma correcta, habrás creado tu propio canal de difusión.

Por último, pero no por eso menos importante, cuando crees un canal de difusión tendrás que interactuar con las funciones que aparecen allí, pues las mismas te darán la posibilidad de compartir historias, enviar mensajes e invitar a usuarios que no sigan tu cuenta (mediante enlaces de invitación).