Las redes sociales quieren que, en el momento en el que accedamos a ellas, tengamos el máximo número de amigos. Y es normal que Facebook, Instagram y resto de apps nos ofrezcan la posibilidad de sincronizar los contactos de la agenda. El problema es que no diferencia entre amigos, compañeros de trabajo, el electricista…

Por suerte, no es demasiado complicado eliminar los contactos personales que se han sincronizado en Instagram. Te mostramos todos los pasos que debes seguir.

Cómo eliminar tus contactos personales de Instagram

Lo cierto es que Facebook no nos pone las cosas demasiado fáciles a la hora de borrar los contactos personales que se han agregado a nuestra cuenta de Instagram. Más que nada porque no lo puedes hacer desde el móvil, sino que has de acudir a la versión web de la popular red social.

Una vez dentro, pulsa sobre tu foto de perfil y verás que aparece un desplegable. Lo único que deberás hacer es pulsar sobre configuración.

Una vez dentro, verás diferentes opciones, debes buscar la opción Administrar contactos y pulsar sobre ella.

Por último, baja hasta el final y verás que aparece el número de contactos que se han sincronizado, además de la opción de Eliminar todo. Pulsa sobre ella para que se borren todos los contactos que se hayan sincronizado.

En el ejemplo que encabeza estas líneas verás que la opción no está disponible. Tranquilo, ya que sencillamente no hay contactos sincronizados, por lo que es normal que no se pueda pulsar sobre el botón.

Ahora que ya hemos borrado a todos los contactos que se han sincronizado en Instagram, toca evitar que la red social los siga sincronizando de forma periódica. En este caso, deberemos acudir a la aplicación de tu teléfono y seguir los siguientes pasos:

Accede a tu perfil y pulsa sobre las tres barritas situadas en la parte superior derecha.

Se abrirá un desplegable, baja hasta el final y pulsa sobre Configuración.

Dentro de las opciones que te aparecerán, debes buscar sobre “Sincronización de contactos”.

Por último, desactiva el interruptor de Conectar contactos.

Como habrás podido comprobar, el proceso para eliminar tus contactos personales de Instagram es sumamente sencillo, así que no tendrás problema alguno durante el proceso. Aprovechamos para recomendarte un artículo donde te explicamos cómo navegar por Instagram sin publicidad.