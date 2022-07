TikTok es sin lugar a dudas uno de los mayores fenómenos en el mundo de las redes sociales en los últimos años, llegando a ser incluso la página web más visitada en el año 2021. Este nuevo gigante de las redes sociales es una excelente opción para todos aquellos que disfruten los videos cortos, los trends musicales y el entretenimiento sencillo.

A pesar de que esta aplicación es muy famosa y bastante adictiva, existen usuarios que ya no desean ser parte de la red social. Si quieres retirarte de TikTok por cualquier razón y quieres que tus datos ya no formen parte del banco de datos de la aplicación, existe una forma sencilla de deshabilitar para siempre tu cuenta.

Por otro lado, si lo que buscas es simplemente alejarte un rato de la aplicación, no necesariamente tienes que eliminar tu cuenta, puedes simplemente cerrar tu sesión en TikTok de la manera que te explicamos en nuestro tutorial.

¿Es posible borrar toda mi información de TikTok para siempre?

La verdad es que si puedes eliminar tu cuenta de TikTok para siempre, esto conllevará a que nadie pueda volver a acceder a tu perfil y toda la información que hayas compartido (datos, videos, etc.) será eliminada permanentemente.

Ahora, si lo que deseas es un descanso temporal de TikTok, porque estás buscando una manera para dejar de ver tanto TikTok, también puedes cumplir ese deseo. La aplicación te ofrece la opción de suspender tu cuenta temporalmente. Durante ese tiempo, nadie podrá encontrar tu perfil ni ver tus videos hasta que reactives de nuevo tu cuenta.

¿Puedo eliminar mi cuenta sin pasar por la suspensión temporal?

Siempre que se desee eliminar una cuenta de TikTok, primero habrá que pasar por el periodo de suspensión temporal. Esto quiere decir que la eliminación no será inmediata, TikTok te dará un máximo de 30 días por si te arrepientes y quieres reactivar tu cuenta.

En caso de que no reactives tu perfil en este periodo de tiempo, TikTok simplemente asumirá que no tienes ningún deseo de volver y borrará tus datos permanentemente. Recuerda asegurarte de descargar los datos de TikTok que desees conservar, ya que una vez que tus datos sean borrados, no podrás volver a tener acceso a estos.

¿Cómo borrar mi cuenta de TikTok?

Una vez que hayas decidido borrar tu cuenta de TikTok, lo único que tienes que hacer será ejecutar los pasos que te dejamos a continuación:

Entra en TikTok desde tu móvil y ve a la sección de Perfil presionando el botón que está en la esquina inferior derecha.

presionando el botón que está en la esquina inferior derecha. Despliega el menú de opciones presionando en las tres barras de la esquina superior derecha .

. Presiona en donde dice Ajustes y privacidad.

Ingresa en la sección de Administrar cuenta y escoge la opción de Eliminar cuenta .

. Especifica cuál es la razón por la que te retiras y luego se te da la opción de descargar tus datos y ya está listo.

Recuerda que tu cuenta no será borrada de inmediato, tienes al menos 30 días para volver a reactivar tu cuenta. Pasado este tiempo la eliminación será permanente y tus datos y vídeos serán quitadas de la plataforma.

Esperamos que este tutorial te haya ayudado y hayas podido borrar tu cuenta en TikTok, si quieres saber algo más sobre esto o quieres comentarnos sobre tu experiencia con la app, escríbenos en los comentarios.