La antigua aplicación de Spotify solía tener una opción para eliminar el historial de escuchados recientemente. Sin embargo, desde que implementaron la nueva interfaz de usuario, esta opción ya no está disponible aunque aún existen formas de borrar tu historial de escuchados recientemente en Spotify. A continuación, te mostraremos todos los métodos que nosotros conocemos para que nadie pueda saber qué has escuchado recientemente en Spotify.

Cómo eliminar el historial de escuchados recientemente en Spotify

Antes de ver los métodos para borrar tu historial de escuchados recientemente, es importante que ya sepas cómo ver tu historial de Spotify en móvil o PC, ya que en este artículo no nos detendremos a explicarlo. Así que pulsa el enlace anterior si aún no lo sabes para seguir los siguientes pasos.

Usa la aplicación antigua de Spotify

Desde ya te advertimos que este método no es posible en PC, puesto que en esta plataforma no hay forma de usar una versión antigua de Spotify. En móviles solo te funcionará si tienes una versión de la app de Spotify de hace 2 años como mínimo, la cual podrías conseguir en sitios como Uptodown aunque muy probablemente tampoco te servirá si no la tenías instalada ya. ¿Cumples con este requisito? Entonces sigue estos pasos:

Abre Spotify y ve a la sección de Escuchado recientemente (pulsa el icono de historial que está en la parte superior de la pantalla de inicio).

(pulsa el icono de historial que está en la parte superior de la pantalla de inicio). Pulsa los tres puntos verticales que están al lado de la canción, playlist o podcast que quieres eliminar del historial.

que están al lado de la canción, playlist o podcast que quieres eliminar del historial. Selecciona Eliminar de escuchado recientemente.

¡Listo! Repite estos pasos para eliminar todas las canciones del historial, ya que no hay una opción para eliminarlas todas de golpe.

Haz privado tu historial de escuchados recientemente

Si bien este método técnicamente no elimina tu historial de escuchados recientemente en Spotify, impide que tus seguidores y otras personas puedan ver lo que has escuchado últimamente en la app. Sigue estos pasos para lograrlo:

Abre Spotify y entra en su Configuración . En móvil solo tienes que pulsar el icono de la rueda dentada desde la pantalla de inicio, mientras que en PC debes hacer clic en tu nombre de usuario que está en la esquina superior derecha y elegir «Configuración».

. Ve hacia abajo en los ajustes hasta encontrar el apartado Social . Allí, desactiva las opciones: Canciones escuchadas (compartir lo que escucho) Artistas escuchados recientemente (mostrar en mi perfil público qué artistas he escuchado recientemente)

. Allí, desactiva las opciones:

¡Eso es todo! De esa manera, te asegurarás de que Spotify no mostrará a nadie qué estás escuchando ni tu historial de escuchados recientemente. Solo tú podrás saberlo.

Desactiva el historial de Spotify, ¿es posible?

Además de lo anterior, podrías activar la opción Sesión privada (abrir una sesión privada para escuchar música de forma anónima) en la configuración de Spotify, pero contrario a lo que podrías pensar, esto no evita que la app registre en el historial todo lo que escuches. Lo único que hace esta opción es impedir que tus amigos sepan qué estás escuchando (lo mismo que hacen las dos opciones que desactivamos antes) y desactivar el algoritmo de recomendaciones de Spotify.

Borrar la caché y los datos de la app de Spotify, ¿sirve de algo?

Muchos recomiendan eliminar la caché y los datos de Spotify para eliminar el historial de escuchados recientemente, pero en realidad esto no sirve de nada. ¿Por qué? Porque con este método solo eliminarás la información que Spotify guarda en tu dispositivo, y el historial no está entra ella. El historial de Spotify se guarda en la nube de la plataforma para sincronizarse entre todos tus dispositivos, así que no puedes eliminarlo con solo borrar la caché y los datos de la app en tu móvil.

Cómo borrar las búsquedas recientes en Spotify

Hay un historial en Spotify que la app sí te permite eliminar y es el de búsquedas. Así puedes borrarlo:

Abre Spotify y pulsa el botón de Buscar . En el móvil está en la parte de abajo y en PC está en la parte izquierda de la pantalla.

. En el móvil está en la parte de abajo y en PC está en la parte izquierda de la pantalla. En el móvil, para que te aparezcan las Búsquedas recientes debes pulsar el cuadro de introducir texto.

debes pulsar el cuadro de introducir texto. Pulsa la X que está junto a las búsquedas que quieres eliminar.

que está junto a las búsquedas que quieres eliminar. En la app para móviles puedes presionar en Limpiar historial de búsqueda para eliminar todas las búsquedas de golpe.

¡Ya está! Esperamos que este tutorial te haya servido para borrar el historial de escuchados recientemente en Spotify y que nadie sepa tu actividad en esta app.