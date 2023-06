Lo primero que has de saber es que para crear tu sitio web WordPress, más allá de aspectos como registrar dominio, etc. y alojarlo de manera segura, será cómo escoger adecuadamente un buen hosting. De nada servirá hacer una web a la última si el servidor que usas no es adecuado a lo que necesitas y reparas en temas de gran relevancia como los que te vamos a acercar.

Cómo elegir un buen hosting para tu WordPress

Aquí te dejamos algunas de las claves sobre el porqué es tan importante hacer esta elección correctamente porque puede ser determinante para la propia seguridad del portal web y también para su posicionamiento.

Servidor nacional

Escoge siempre un hosting cuyos servidores se encuentren en España. Esto es así porque es un aspecto que influye de manera directa en el posicionamiento SEO de la página web.

La calidad de los discos

La calidad de los discos del hosting está estrechamente relacionada con la velocidad de carga de la página. Por ello, es tan importante que el hosting que contrates cuente con discos NVMe SSD, puesto que ofrecen una velocidad de carga que puede ser hasta 10 veces más rápida que los servidores SATA y que los SSD normales.

La velocidad de carga de un portal es otro de los puntos en los que se fijan mucho los buscadores de cara a mejorar el posicionamiento de un portal. Además, solo una página con una correcta velocidad de carga podrá evitar que la tasa de rebote aumente. Si el usuario tiene que esperar más de lo percibido como normal para que cargue la web acabará abandonando la página.

Calidad del soporte técnico

Es importante fijarse en la calidad del soporte técnico que se ofrece al contratar un servicio de hosting, puesto que cualquier contratiempo afecta de manera directa a la página web. Antes de optar por un tipo de hosting u otro, hay que revisar la calidad del soporte técnico que ofrecen, decantándose siempre por opciones que con soporte en español 24×7 y que cuenten, además, con personal especializado y experto en este tipo de productos.

Ofrecer backups

A través de este servicio lo que te garantizarás es que se hace una copia de seguridad de tu portal web, generándose así automáticamente e incorporándose también de manera automática dentro del espacio web en las carpetas. Se podrá configurar si se busca hacer una copia de seguridad diaria, semanal, etc. Es fundamental de cara a proteger el portal web de posibles ataques, teniendo en todo momento una copia de seguridad del contenido en cuestión.

¿Puedes probar el hosting?

Algunas empresas que ofrecen la posibilidad de contratar el hosting ofrecen una prueba gratuita de sus servicios. Esto puede ser una buena opción de cara a conocer un poco mejor cómo es el servicio que se presta y si resulta o no suficiente en este sentido.

Sistema de cifrado SSL

Sin duda, un buen hosting debe dar ya en el paquete básico el sistema de cifrado SSL con el que el usuario se puede garantizar que su portal web es seguro y que los datos que en él se alojan están perfectamente a salvo. El modo visible de este cifrado para el usuario se puede observar a través de la barra de navegación, pudiéndose ver que es una dirección https y no http.

Hosting WordPress

Por supuesto, el tipo de alojamiento más recomendable a la hora de poner en marcha una web con WordPress es un hosting WordPress, es decir, un tipo de alojamiento web que se ha creado de manera expresa para este tipo de plataformas. Por tanto, lo que se asegura el usuario es que logra así el máximo rendimiento de su portal web y todo ello al tiempo que garantiza la total seguridad en la web en cuestión. De este modo, el tipo de hosting WordPress es, sin duda, la opción más recomendable a seleccionar cuando lo que uno desea es hacer un portal con esta plataforma.

Otros aspectos a tener en mente

Es importante contar con otra serie de aspectos a tener muy en cuenta a la hora de seleccionar tu hosting para WordPress. El primero de ellos es si se trata de una web que está ya en funcionamiento y genera un volumen alto de visitas o todavía no se está ante esta situación. Para los portales con un alto volumen de visitas o que se prevé que lo tengan lo más recomendable es optar por un servidor dedicado. Aunque el precio es algo mayor, las prestaciones que ofrece son las más ajustadas a esas necesidades concretas.