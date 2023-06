Cómo descargar canciones y listas de YouTube Music desde tu móvil

¿Quieres disfrutar de tus listas de reproducción y canciones favoritas sin la necesidad de estar conectado a Internet? Si cuentas con YouTube Premium y sueles utilizar YouTube Music a diario, tenemos la solución perfecta para ti.

Al igual que otras plataformas de streaming de música, como por ejemplo Spotify, el servicio de Google, YouTube Music, permite descargar cualquier canción y/o playlist de forma simple y rápida.

Si bien la opción que se encarga de efectuar este tipo de descargas está algo oculta, acceder a ella no representa ningún tipo de dificultad. En caso de que nunca la hayas usado porque no sabías de su existencia, o bien no te topaste con esta función al momento de usar YouTube Music, déjanos decirte que estás en el lugar indicado.

Aquí te vamos a mostrar en muy pocos pasos cómo descargar cualquier playlist o canción de YouTube Music en tu móvil, ¡es más sencillo de lo que piensas!

¿Cómo descargar listas de reproducción de YouTube Music desde el móvil?

Primero tienes que abrir la app de YouTube Music .

. Una vez que estés dentro de la plataforma de streaming de música de Google, deberás mantener pulsado sobre la lista de reproducción que deseas descargar.

que deseas descargar. Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Descargar”.

YouTube Music comenzará a descargar todas las canciones que se encuentran dentro de dicha playlist. El tiempo que le tomará en descargarlas todas dependerá de tu conexión a Internet.

¿Cómo descargar canciones de YouTube Music desde el móvil?

Abre YouTube Music y busca la canción que quieres descargar . Una vez hallada, pincha sobre los tres pequeños puntos verticales que se encuentran a la derecha de la misma.

. Una vez hallada, verticales que se encuentran a la derecha de la misma. Aparecerá un menú con diversas opciones, pincha sobre la que dice “Descargar”.

En cuestión de segundos, YouTube Music descargará la canción en tu dispositivo móvil.

¿En dónde se guardan las listas y canciones descargadas de YouTube Music?

Cuando uses YouTube Music de forma offline, o sea sin estar conectado a Internet, tendrás que saber en dónde se ubican esas descargas. Para facilitarte esta tarea, hemos realizado un tutorial que te explicará en pocos pasos cómo acceder a dicho apartado.

Dentro de YouTube Music tendrás que pinchar dos veces sobre la pestaña que dice “Biblioteca”, la cual se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Aparecerá un menú con tres opciones, toca sobre la que dice “Descargas”.

YouTube Music te mostrará todas las listas y canciones que descargaste en tu terminal. Desde dicho apartado también podrás eliminarlas de forma simple y rápida.

Sin mucho más que agregar sobre el tema, en caso de que tengas poco espacio en el almacenamiento interno de tu móvil, desde aquí te aconsejamos cambiar la calidad del audio en YouTube Music, esto hará que las playlists y canciones descargadas pesen muchísimo menos.