Hoy en día todos usamos Google Discover o Google Descubre, como también se le conoce. Y es que es una de las mejores aplicaciones que existen para mantenerse informado sobre los temas que te interesan. Además, está tan bien integrada en Android que con tan solo deslizar a la derecha la pantalla, ya se abre y te muestra las últimas noticias y novedades acerca de tus interéses basados en el rastreo de Google.

Lo único que no me gusta de Google Discover, y seguramente a ti tampoco, es que reproduzca los vídeos de YouTube que aparecen en el feed automáticamente. Es algo muy molesto, sobre todo cuando no te interesa en absoluto el contenido del vídeo. Google es consciente de este problema y por eso ofrece una opción que deshabilita la reproducción automática en Discover. Enseguida te enseñamos a usarla.

Pasos para desactivar la reproducción de vídeos en Google Discover

El proceso de apagar la reproducción automática de vídeos en Google Discover es realmente muy fácil. En solo 4 pasos puedes desactivar esta molesta función de la siguiente manera:

Abre Google Discover y pulsa tu icono de perfil que está en esquina superior derecha.

que está en esquina superior derecha. Ve hacia abajo y selecciona Configuración .

. Ingresa en la sección General .

. Desactiva la opción Reproducir automáticamente las vistas previas de vídeos.

Al pulsar esta última opción, te darán la posibilidad de escoger si quieres que los vídeos en Google Discover no se reproduzcan nunca o que solo se reproduzcan por WiFi. Eso ya lo dejamos a tu elección.

Si escoges «Solo con WiFi», podrás ahorrar datos, pero los vídeos seguirán reproduciendose solos en Google Discover cuando estés en casa o en cualquier otro lugar con WiFi. Ten eso en cuenta.

Un último consejo que queremos darte para mejorar tu experiencia con esta app es que mires este tutorial de cómo personalizar el contenido que ves en Google Discover. Siguiendo los trucos que te damos en ese artículo serás capaz de evitar que Google te recomiende contenido o temas que no te gustan.