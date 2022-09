Twitter, como la mayoría de redes sociales, cuenta con un algoritmo que se encarga de determinar el contenido a mostrarte. Sin embargo, tal vez esperarías que esto solo funcionara si no seguimos a muchas personas y no hay mucho qué mostrar en tu inicio, pero no es así.

En este sentido, te pueden aparecer Tweets de personas que no sigues o que ni siquiera tengas algún tipo de relación (y no nos referimos a los Retweets y Tweets citados, que también puedes dejar de ver), ya que Twitter determina que puede ser contenido de tu interés. Pero, ¿hay alguna forma de dejar de ver estos Tweets? La respuesta es sí, y aquí te lo explicaremos.

Cómo dejar de ver Tweets de personas que no sigo

La clave de todo está en el algoritmo de Twitter, el cual puede llegar a considerar como contenido de tu interés los Tweets a los cuales las personas que sigues le den Me Gusta. Si bien este sistema puede funcionar, las razones para dar un Me gusta son diversas, así que fácilmente puedes encontrarte con contenido que no es nada de tu interés o incluso que quisieras evitar. Por tal motivo, la solución es simple: entrena al algoritmo.

Entrena al algoritmo de Twitter

El algoritmo de Twitter aprende tus gustos, pero no es perfecto, a veces hay que enseñarle las cosas que no nos gustan. Para ello, la red social te presenta diversas opciones, unas más extremas que otras, y las puedes aplicar de la siguiente manera:

Abre la aplicación de Twitter o su página web, e inicia sesión .

o su página web, e . Busca algún Tweet que no sea de tu agrado en tu inicio.

en tu inicio. Presiona los tres puntos que se encuentran al lado derecho del Tweet.

que se encuentran al lado derecho del Tweet. Te aparecerán diferentes opciones (tomando de ejemplo los Tweets de arriba) No me interesa Tal vez te guste : selecciona si no te gusta esta sección de recomendaciones. Puede ser también Imágenes populares, Videos populares, Gaming, entre muchas otras. No me interesa este Tweet : selecciona si lo que no te interesa es ese Tweet en concreto. Esta es la opción que debes seleccionar en el caso de que el Tweet te aparezca como Usuario sigue a , o Usuario indicó que le gusta . Silenciar a @Usuario : selecciona si no quieres ver ningún Tweet de esta persona en tu inicio. Bloquear a @Usuario : selecciona si no quieres tener ningún tipo de interacción con esta persona de ninguna manera.



Aplica esto a los Tweets que no sean de tu agrado cada vez que puedes, y poco a poco el algoritmo irá aprendiendo, dejando de mostrar lo que posiblemente no te gustará o no quieres ver en tu inicio. Ten en cuenta que también puedes aplicar esto para los anuncios, y así conseguir un inicio completamente adaptado a tu gusto.

Por otro lado, si tienes curiosidad puedes ver el primer Tweet de cuenta, o de cualquier otra.