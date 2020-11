45Una de las cosas más estresantes que pueden ocurrir es que de forma constante se hagan llamadas de no deseadas… especialmente si es desde el mismo número. Si tienes un teléfono de Huawei puedes bloquearlo para que te deje de molestar. Te contamos cómo conseguir esto de forma sencilla.

Lo cierto es que esta es una funcionalidad de lo más útil y no son muchos los que lo utilizan (lo que posiblemente puede deberse a que no se conocen los pasos a dar). Lo cierto es que en la personalización EMUI que incluyen los dispositivos de Huawei, ofrece la posibilidad de bloquear un número de teléfono o un contacto que no deja de molestarte. Y lo mejor de todo, es que esto se consigue en menos de tres minutos.

Cómo bloquear las llamadas desde un número de teléfono

Una de las cosas que son positivas a la hora de hacer esto es que todo es muy sencillo, por lo que no tendrás que dar muchas vueltas por los menús que tiene el teléfono de Huawei que utilizas. Estos son los pasos que tienes que dar para conseguirlo:

Abre la aplicación Teléfono de forma habitual, como si fueras a realizar una llamada.

Ahora vete al listado en el que aparece el historial de las llamadas que has recibido y, en él, encuentra el número que no deja de molestarte.

Pulsa en el número de forma continuada y en el menú que aparece tienes que elegir Añadir a la lista negra .

Hecho esto has finalizado.

Pasos para bloquear a un contacto en tu Huawei

Si lo que tienes en mente es que un contacto que tienes en el propio teléfono te molesta, tienes que hacer lo que enumeramos a continuación:

Abre la aplicación Teléfono de forma habitual.

Accede al apartado Contactos para encontrar al que tienes la intención de bloquear en tu Huawei.

Pulsa en él y en la nueva pantalla que aparece utiliza el icono llamado Más (en la zona inferior de la derecha).

Aparece un menú en el que tienes que utilizar Añadir a la lista negra .

Has acabado.

Revisa la lista negra para terminar con un bloqueo

Hacer esto es muy sencillo, y lo que tienes que hacer es entrar en la aplicación Teléfono y pulsar en el icono que tiene una imagen de tres puntos verticales. Entre las opciones que aparecen selecciona Filtros y, entonces, en la zona superior derecha utiliza el icono de los Ajustes. Aparece una pantalla en el que está el apartado Lista negra donde puedes revisar lo que has añadido y eliminar un número pulsando de forma continuada en él.