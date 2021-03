La Inteligencia Artificial lleva años dejándonos impresionados con los famosos deepfakes que permiten hacer vídeos falsos de personas, pero increíblemente realistas. Ahora, se ha lanzado una nueva aplicación de la IA en este terreno que seguramente te aterrará más de lo que te sorprenderá. Se trata de una función de la plataforma genealógica online MyHeritage que te permite animar los rostros estáticos en las fotos antiguas para así dar “vida” a tus antepasados.

Sobre el papel, la idea es fascinante, pero una vez que ves en acción esta función, es una de las cosas más inquietantes que verás en tu vida. La función de IA en cuestión se llama Deep Nostalgia y fue creada por la compañía D-ID que tiene su sede principal en Israel. Como sabemos que te interesa mucho esta IA, enseguida te explicaremos cómo animar tus fotos antiguas con ella y luego te explicaremos cómo funciona realmente para que no te dé tanto miedo.

En teoría, Deep Nostalgia puede animar cualquier rostro que aparezca en una imagen. Sin embargo, su IA fue entrenada para alterar fotos en blanco y negro o sepia, por lo que te recomendamos usar fotos en dichas gamas de colores para mejores resultados. Además, lo ideal sería que el rostro a animar salga completo en la foto (no cortado) y que la foto esté en la resolución más alta posible. Para esto último, te aconsejamos usar PhotoScan que escanea tus fotos antiguas a la máxima resolución.

¿Ya tienes la foto antigua que vas a animar? Entonces sigue estos pasos para hacerlo con Deep Nostalgia:

De forma gratuita, la página solo te permite animar 5 fotos antiguas. En caso de que necesites hacer más vídeos de tus fotos antiguas, tendrás que pagar una suscripción de 129$ al año (unos 107€). ¿Qué no puede hacer esta IA? Las únicas dos limitaciones que tiene es que solo puede animar rostros y a una persona a la vez.

It's heartwarming to see #DeepNostalgia at use! Animate your old #family #photos! Learn more: https://t.co/9jQb55RHkt pic.twitter.com/IcJkrNZVPv

— MyHeritage (@MyHeritage) March 1, 2021