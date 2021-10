Cuando hablamos de las mejores alternativas a Google Play Store, F-Droid siempre aparece en la lista porque es una de las tiendas de aplicaciones para Android más interesantes que existe. Es totalmente independiente (no pertenece a ninguna empresa) y solo ofrece aplicaciones gratuitas de código libre. Eso significa que todas las apps que puedes descargar de F-Droid son seguras, fiables, no tienen anuncios y no te costarán ni un céntimo.

Sin embargo, si empiezas a usar F-Droid sin saber cómo funciona, te decepcionará. Y es que esta tienda por sí sola no incluye muchas apps, aunque tú mismo puedes añadirle otras nuevas. Si quieres que aparezcan aplicaciones privativas (como WhatsApp o Netflix), mods de apps populares o más aplicaciones de código libre, lo único que debes hacer es agregarle repositorios externos a la app. ¿No sabes cómo hacerlo? Enseguida te explicamos.

Pasos para añadir un repositorio a F-Droid de cualquier app

Un repositorio es un lugar donde se almacena una o varias aplicaciones. Por tanto, si quieres que F-Droid te ofrezca una app o un grupo de apps en específico (y que no vienen de serie con la tienda), lo único que debes hacer indicarle la dirección del repositorio que contiene las apps que deseas de esta forma:

Primeramente, copia el enlace del repositorio que quieres añadir. Aquí tienes una lista oficial de repositorios compatibles con F-Droid.

que quieres añadir. Suponiendo que ya has instalado la tienda (si no, aquí tienes el APK oficial de F-Droid), ábrela y ve a Ajustes .

. Entra en Repositorios .

. Pulsa el botón « + » de la esquina superior derecha.

» de la esquina superior derecha. Ahora, pega el enlace del repositorio en la casilla Dirección del repositorio. Por ejemplo, para añadir la app NewPipe, el enlace que debes pegar es este: https://archive.newpipe.net/fdroid/repo/?fingerprint=E2402C78F9B97C6C89E97DB914A2751FDA1D02FE2039CC0897A462BDB57E7501

en la casilla Dirección del repositorio. Por ejemplo, para añadir la app NewPipe, el enlace que debes pegar es este: https://archive.newpipe.net/fdroid/repo/?fingerprint=E2402C78F9B97C6C89E97DB914A2751FDA1D02FE2039CC0897A462BDB57E7501 La Huella digital no hace falta agregarla, sobre todo si ya está incluida en la dirección, como en el ejemplo de arriba. Pero si tienes la dirección y la huella del repositorio por separado , debes agregarla de la siguiente manera (tomando como ejemplo el repositorio de NewPipe): Dirección del repositorio : https://archive.newpipe.net/fdroid/repo/ Huella digital (opcional) : E2402C78F9B97C6C89E97DB914A2751FDA1D02FE2039CC0897A462BDB57E7501

, debes agregarla de la siguiente manera (tomando como ejemplo el repositorio de NewPipe): Tras agregar la información requerida, pulsa en Agregar .

. Por último, espera a que F-Droid cargue el repositorio y luego actívalo tocando el interruptor que aparece a su lado.

¡Eso es todo! Ahora puedes usar el buscador de F-Droid para encontrar las apps que añadiste con el repositorio y descargarlas desde la tienda. Es importante resaltar que algunos repositorios cuentan con un código QR que puedes escanear para añadirlos a F-Droid más fácil y rápido. Incluso, algunos se añaden a la tienda simplemente tocando su enlace en el navegador de tu móvil y luego pulsando en Agregar.

La verdad es que añadir un repositorio a F-Droid es muy sencillo, por lo que esperamos que no tengas ningún problema al hacerlo. Si no te funciona un repositorio, seguramente es porque estás añadiendo el enlace mal (o no es el correcto) o porque el repositorio ya ha sido cerrado. De todas formas, coméntanos cualquier inconveniente que tengas para ayudarte.