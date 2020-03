Cuando el nivel de batería de tu móvil baja entras en un proceso de angustia, pues corres el riesgo de quedar incomunicado. Si esto te ocurre con frecuencia, es posible que ni te des cuenta de todo lo que consume la batería de tu móvil. No es solo navegar, chatear y escuchar música. También puedes tener algunas aplicaciones que se ejecutan mientras tú utilizas otras.

Hay apps que continúan funcionando en segundo plano y verdaderamente, esto puede pasar desapercibido agotando la batería de tu Android con rapidez. Si quieres saber cómo ahorrar batería en Android bloqueando esas aplicaciones, tienes que probar la app SuperFreezZ. Aquí te explicamos cómo instalarla y utilizarla.

Cómo congelar las aplicaciones con SuperFreezZ

Esta aplicación te permitirá detener el funcionamiento de las apps que se ejecutan en segundo plano. Te darás cuenta que no solo se beneficia la batería del dispositivo, sino que los datos también dejan de ser consumidos por estas aplicaciones. Con SuperFreezZ tú eres quien decide que app vas a detener. Esta cuenta con tres opciones para su funcionamiento:

Auto congelar, señalada con un rayo azul. – Esta opción detendrá automáticamente las apps que lleven tiempo sin utilizarse.

que lleven tiempo sin utilizarse. Siempre congelar, señalada con un rayo rojo. – Mantiene todas las aplicaciones congeladas siempre.

siempre. Nunca congelar, señalada con un rayo verde atravesado con una línea. – Esta opción desactiva la congelación de las apps.

Un detalle muy importante de la aplicación SuperFreezZ es que no está disponible en Google Play, pero puedes conseguirla descargando un archivo APK que puedes descargar siguiendo los pasos que te describimos a continuación.

¿Cómo instalar SuperFreezZ en tu Android?

Para instalarlo sigue estos pasos:

Dirígete a los “Ajustes” de tu móvil y presiona la opción de “Seguridad”. Desbloquea la opción “Orígenes desconocidos” para proceder a la instalación, aquí te explicamos cómo hacerlo aunque puede variar según la versión del sistema operativo. Ingresa a este link y descarga la aplicación SuperFreezZ. Cuando el archivo se descargue en tu móvil presiónalo para que se instale. Luego se creará un acceso directo para que puedas utilizar la app.

SuperFreezZ es muy sencilla de utilizar, apenas la abres te mostrará todas las apps que tienes instaladas en tu móvil. Podrás elegir cuáles apps vas a bloquear y cuáles no.

¿Por qué debes tener precaución con SuperFreezZ?

La app SuperFreezZ es muy eficiente para detener el funcionamiento de todas las aplicaciones. Ese es un detalle que debes tener en cuenta, ya que si detienes todas las apps tu móvil comenzará a fallar.

Es importante que sepas que si detienes el funcionamiento en segundo plano de una aplicación, esta no enviará notificaciones ni se sincronizará. Adicionalmente puedes ocasionar un efecto rebote, haciendo que tu móvil consuma más batería. Los desarrolladores recomiendan utilizarla solo en apps que no utilices con frecuencia y en esas que te molestan, pero que no puedes desinstalar porque las necesitas.

La aplicación cuenta con opciones para detener el funcionamiento que puedes utilizar según tus necesidades. Evalúa cuáles son esas aplicaciones que verdaderamente necesitas bloquear. Si observas algún fallo en el funcionamiento de tu teléfono revisa su configuración y seguramente puedas solucionar el problema, ya que si bloqueas una app necesaria para su funcionamiento podrás desbloquearla fácilmente.