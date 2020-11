Si compraste o alquilaste accidentalmente una película en Amazon Prime Video y tienes miedo de volver a cometer el mismo error, o bien que tus hijos lo hagan sin tu consentimiento, no te preocupes, aquí te mostramos cómo evitarlo.

No necesitas descargar aplicaciones o realizar trucos, pues la propia app para Android, iOS e incluso la versión web del servicio, ofrece un método que te permitirá evitar comprar o alquilar filmes por error de forma simple y rápida.

¿Cómo evitar comprar películas de Amazon Prime Video por error?

No hay trucos mágicos para evitar comprar o alquilar películas en Amazon Prime Video por error, el servicio ofrece una opción muy simple de activar que te permitirá evitar gastar dinero accidentalmente.

En pocas palabras, tendrás que activar el PIN del Control Parental, función que, si bien está algo escondida dentro del servicio de streaming de contenido, es muy simple de hallar.

¿Cómo activar el PIN de Prime Video desde el PC?

Si optas por realizar esta acción desde el navegador que tienes instalado en tu ordenador, tendrás que tener en cuenta que no hace falta que descargues el programa oficial del servicio, ya que puedes activar el PIN desde el sitio web de Prime Video. Eso sí, te recomendamos hacerlo en Google Chrome para evitar problemas al momento de iniciar sesión con tu cuenta.

El primer paso que tienes que llevar a cabo es ingresar a Amazon Prime Video desde el navegador que utilizas en tu ordenador. Habiendo iniciado sesión con tu cuenta, tendrás que hacer clic sobre tu usuario (arriba a la derecha de la pantalla).

(arriba a la derecha de la pantalla). Se desplegará un menú con distintas opciones, haz clic sobre la que dice Cuenta y configuración .

. Se abrirá una nueva página web, allí tendrás que hacer clic sobre Control parental .

. Por último, Ingresa un PIN numérico de 5 dígitos y luego haz clic en Guardar.

Es muy importante que anotes el PIN en algún lugar para que no lo pierdas. Te recomendamos descargar un gestor de contraseñas y poner el PIN de Amazon Prime allí. De esta manera, el PIN estará seguro y no se perderá.

¿Cómo activar el PIN de Prime Video desde el móvil?

Si ves series y películas en la aplicación de Amazon Prime Video para Android, podrás activar el PIN sin ningún problema desde tu dispositivo móvil. Sigue todos estos pasos y activa el PIN fácilmente.

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de Amazon Prime Video desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez dentro de la aplicación, tendrás que pinchar sobre Mi Espacio , opción ubicada abajo a la derecha de la pantalla.

, opción ubicada abajo a la derecha de la pantalla. Dentro de tu perfil de Prime Video, tendrás que pinchar sobre la pequeña rueda dentada que se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

Por consiguiente, tendrás que pulsar en la opción que dice Control parental .

. Pincha sobre la última opción que aparece en la lista, la que dice Cambiar PIN de Amazon Prime Video .

. Inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña.

Por último, pon un PIN 5 dígitos y luego dale al botón Guardar.

Cabe destacar que este tutorial también sirve para la aplicación de Prime Video para iOS (iPhone e iPad), ya que el procedimiento es exactamente el mismo en ambos sistemas operativos móviles.

¿Cómo activar el PIN de Prime Video desde Android TV?

A pesar de que la app de Prime Video para Android TV funciona muy bien, la activación del PIN es un tanto “engorrosa”. Lamentablemente para poder hacerlo desde la aplicación es necesario contar con un PC, pues la opción en sí (Activar PIN) no está presente en los ajustes de Prime Video para Android TV.

De igual forma, te recomendamos seguir estos pasos para que puedas activar el PIN fácilmente:

Abre Prime Video desde el menú de tu Android TV.

desde el menú de tu Android TV. Inicia sesión con tu perfil para poder ingresar en la pantalla principal de la aplicación

Dentro del menú principal de Prime Video para Android TV, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Configuración (la última de todas).

(la última de todas). En la pantalla de Configuración, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Controles parentales .

. Amazon Prime Video te mostrará una serie de pasos que tienes que seguir para poder activar el PIN.

Este problema de activación de PIN también está presente en otros Smart TV, o sea, es prácticamente imposible activar el PIN del Control Parental de Amazon Prime Video en la app para televisores inteligentes (Samsung, LG, Sony y demás). En pocas palabras, tendrás que tener un PC a mano para poder activar el PIN.

¿Compraste una película por error? Pide una devolución

Si no activaste el PIN de Control Parental y compraste una película por error, no te preocupes, Amazon te permite pedir una devolución de la compra. Eso sí, la devolución tiene que estar dentro del plazo máximo de 30 días, ya que, pasado ese plazo no podrás pedir una devolución.

Para poder realizar la petición de una devolución, deberás seguir estos pasos (desde la app de Prime Video para Android e iOS):

Abre la app de Prime Video y vete hasta la opción que dice Mi Espacio .

. Por consiguiente, tendrás que pinchar en Títulos comprados y alquilados .

. Elige el título que has comprado o alquilado por error.

Una vez cargada la página, no pinches en Reproducir, pincha en el botón que dice Cancelar pedido .

. Elige el motivo de la cancelación y luego pincha nuevamente en Cancelar pedido .

. Con la cancelación ya completada, se emitirá un reembolso.

Amazon Prime Video suele reembolsar el dinero en cuestión de días, aunque esto puede variar según el método de pago que tienes añadido. En tarjetas de crédito, el tiempo suele ser de una a dos semanas. En PayPal, la devolución no suele tardar más de 3 días.

Sin más nada que añadir, si tienes una suscripción a Prime Video, pero no lo puedes instalarlo en tu Mi Box con Android TV, o bien en tu televisor con Android TV, tendrás que descargar el APK e instalarlo por fuera de Google Play Store.