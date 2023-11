Cómo hacer el trend Colorear dibujos en pareja de TikTok

A pesar de que este trend comenzó a hacerse viral a mediados del año 2022, no fue sino hasta finales del 2023 en el que realmente llamó la atención de millones de personas en TikTok.

El mismo consiste en que las parejas coloreen los mismos dibujos para descubrir sus estados de ánimo. Si bien no hace falta tener ningún tipo de conocimiento técnico en lo que arte y dibujo respecta, se deben seguir varios pasos para poder efectuar el trend de forma correcta.

Para que no pierdas tu tiempo buscando tutoriales en TikTok, aquí te mostraremos paso a paso cómo descargar la app que te permitirá colorear los mismos dibujos con tu pareja, ¡no te lo pierdas!

Hacer el trend “Colorear dibujos en pareja” de TikTok es así de sencillo

A diferencia de otras tendencias que se hicieron virales en TikTok, como por ejemplo el de la cara de disgusto, no es necesario buscar filtros dentro de la red social, o bien obtener la versión Beta de TikTok para poder hacer este trend.

En pocas palabras, lo único que tiene que hacerse es descargar la aplicación My Coloring Book Free. Lamentablemente, y por lo que hemos podido investigar, esta aplicación solo está disponible para iOS, ¿qué significa esto? Que necesitarás tener iPhone para poder descargarla.

Si no tienes iPhone, te aconsejamos no amargarte, pues existe una versión en formato APK de My Coloring Book Free para Android que podrás descargar de manera gratuita en tu móvil.

Enlace | My Coloring Book Free APK

Una vez que tanto tú como tu pareja hayan descargado e instalado la app en sus dispositivos móviles, tendrán que utilizar los pinceles que aparecen en My Coloring Book Free para colorear los dibujos.

Si deseas subir los resultados a TikTok, no te quedará más remedio que descargar dichos dibujos y crear un carrusel de fotos en la respectiva red social (selecciona los dibujos y publica el vídeo).

Por último, pero no por eso menos importante, en caso de que hayas descargado My Coloring Book Free en Android, deberás instalar manualmente la aplicación (la misma no está presente en Play Store).