Nos encanta MIUI. ¿Y a quién no? Es una de las capas de personalización basada en Android más completas y bonitas del mercado de móviles. En su última versión, MIUI 12.5 Enhanced Edition, han logrado mejorar algunos aspectos importantes de la capa. Pero, seamos sinceros, algo que aún no nos gusta es el estilo de los iconos de la barra de notificaciones.

En MIUI tienes una serie de iconos coloridos y un poco sobrecargados para la barra de estado. Estos vienen configurados por defecto. En cambio, en Android puro tienes los iconos de Google que son monocromáticos, elegantes y bastante limpios. ¿Puedo ponerlos en mi móvil Xiaomi? Por supuesto que sí, y enseguida te explicamos cómo hacerlo.

Cómo cambiar los iconos de MIUI por los de Google en las notificaciones de tu Xiaomi

El estilo de iconos de MIUI desentona estéticamente con el resto de la barra de notificaciones. Del lado derecho donde encontramos los iconos de batería y conectividad del móvil, vemos el estilo sublime y monocromático de Google. Luego ves el lado izquierdo de la barra y están los iconos coloridos y llamativos de MIUI. Esto no combina para nada.

Por suerte, MIUI es una capa que facilita la personalización, por lo que para cambiar sus iconos por los de Google en tu Xiaomi solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Abre el menú de configuración de tu Xiaomi.

de tu Xiaomi. Entra en la sección Notificaciones y Centro de control .

. Una vez allí, tienes que entrar en la opción Barra de notificaciones .

. Aquí te aparecerán los dos estilos de iconos disponibles, y lo que tienes que hacer es seleccionar el de Android y listo.

Así de fácil puedes activar los iconos de Google en la barra de estado de tu Xiaomi. Este proceso de personalización no te tomará ni 5 minutos y no tendrás que instalar ningún tipo de app para ello. ¿Quieres continuar personalizando tu smartphone? Pues échale un vistazo a este artículo sobre cómo personalizar el tema de tu Xiaomi sin instalar ninguna aplicación o este otro en donde te explicamos cómo cambiar el estilo de la función Always On Display en un móvil Xiaomi.