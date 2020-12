Luego de que millones de usuarios le pidieran a WhatsApp una función que les permitiese poder cambiar el fondo de pantalla de cada chat, la app de mensajería más utilizada del mundo decidió cumplir con ese pedido. Tardaron bastante tiempo en poder llevarlo a la versión oficial, pues desde hace algunos años se puede hacer esto en las versiones modificadas de WhatsApp.

Gracias a la última actualización que recibió esta app en Android, ahora es posible elegir un fondo de pantalla distinto para cada conversación dentro de la aplicación.

¿Cómo cambiar el fondo de los chats de WhatsApp individualmente?

Antes de que te mostremos los pasos que tienes que seguir para poder cambiar los fondos de pantalla de cada uno de tus chats en WhatsApp, es imprescindible que cuentes con la última versión de la app instalada en tu smartphone. Puedes comprobar esto actualizando manualmente la app desde Google Play Store.

Primero tienes que abrir la aplicación de WhatsApp desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez abierta la app, deberás pinchar sobre el chat al que le quieres cambiar el fondo.

al que le quieres cambiar el fondo. Dentro del chat, tendrás que pinchar sobre los tres pequeños puntos que aparecen arriba a la derecha de la pantalla.

que aparecen arriba a la derecha de la pantalla. Por consiguiente, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Más .

. Se abrirá una nueva pantalla, allí deberás pinchar sobre Cambiar.

Selecciona la categoría del fondo que quieras utilizar.

del fondo que quieras utilizar. Pincha sobre el fondo que deseas.

Pulsa en Establecer fondo de pantalla .

. Elige la primera opción, la que dice “Para este chat”, y luego dale al botón Ok .

. En cuestión de segundos, WhatsApp pondrá ese fondo en el chat que has seleccionado.

¿Sabías que también puedes cambiar el brillo del fondo?

Ahora WhatsApp no solo te permite cambiar el fondo de los chats individualmente, también te deja ajustar el brillo de los fondos de las conversaciones. Esta opción la puedes encontrar en la misma pantalla en donde WhatsApp te deja elegir un fondo distinto al que tienes en otros chats. Desde aquí te recomendamos reducir el brillo del fondo para que los mensajes destaquen mucho más.

Sin mucho más que añadir, si no encuentras esta función en WhatsApp, no te preocupes, lo más probable es que aún no haya llegado a tu país. Ante esta situación tienes dos opciones: esperar a que WhatsApp libere dicha función, o bien descargar WhatsApp Beta.