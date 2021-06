La red social del pajarito azul no para de añadir nuevas funciones para diferenciarse de sus rivales. Y una de las últimas novedades es Twitter Spaces, una herramienta que llega para competir con Clubhouse.

Las salas de audio de Twitter a veces son un verdadero dolor de cabeza para algunos. El problema es que, como en cualquier otra red social, puedes sufrir algún que otro encontronazo con otro usuario de la nueva sala de chats de audio de la red social del pajarito azul. Por suerte, siempre puedes bloquearlo de Twitter Spaces.

Sí bien es cierto que es una medida un poco drástica, puedes encontrarte con situaciones en las que consideres que está totalmente justificado bloquear a alguien en las salas de audio de Twitter. Ya sea porque ha vertido comentarios que consideras ofensivos o por la razón que tú consideres oportuna, te vamos a mostrar los pasos que debes seguir para bloquear a otros usuarios de Twitter Spaces.

Cómo bloquear a alguien en las salas de audio de Twitter

Ya te hemos dicho que son muchas las razones por las que has decidido que lo mejor es bloquear a alguien de Twitter Spaces, para no seguir hablando con él a través de alguna de las salas de audio de la red social. Además, y como podrás comprobar más adelante, el proceso es tan sumamente sencillo que no tardarás nada en conseguir bloquear a alguien en las salas de audio de la red social.

Lo primero que debes hacer es acceder a una sala de audio de Twitter.

Una vez dentro, podrás ver a todos los participantes de esta sala de Twitter Spaces.

Pulsa sobre el usuario al que quieras bloquear de Twitter Spaces.

Ahora, verás que se abre su perfil de usuario mostrando la opción de bloquearlo. Pulsa sobre esta opción y, cuando te lleve a la ventana de confirmación, pulsa sobre Bloquear.

¿Te arrepientes de tu decisión? Tranquilo, que el proceso es completamente reversible. Tan solo tienes que seguir nuestro tutorial para desbloquear a alguien de las salas de audio de Twitter.