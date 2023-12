¿Te ha pasado alguna vez que al ponerte tus auriculares, uno de ellos se escucha más bajo que el otro? Es una situación muy molesta que puede arruinar tu experiencia de escuchar música, podcasts o cualquier otro contenido de audio. Afortunadamente, hay algunas soluciones que puedes probar para arreglar este fallo y disfrutar de nuevo de un sonido equilibrado. En este artículo te explicamos qué hacer si un auricular se escucha más bajo que el otro, en el caso de que sean inalámbricos.

¿Por qué uno de mis auriculares suena más bajo que el otro?

Para encontrar una solución a tu problema, es importante descubrir la causa del mismo. Esto te permitirá aplicar la solución específica que iguale el volumen de los dos auriculares. Ahora bien, ¿a qué se debe que un auricular se escuche más bajo que otro? Pues las razones son diversas, pero podemos resumirlas en las cuatro siguientes:

Obstrucción en la salida de sonido : es probable que el problema sea más sencillo de lo que crees. Si se ha acumulado suciedad en la salida física del sonido de los auriculares, se formará una obstrucción que reducirá parcialmente el volumen. Esta obstrucción puede ser más grande en un auricular que en el otro, dependiendo de la cantidad de suciedad que se haya acumulado. Con una limpieza debería ser suficiente para solucionar este inconveniente.

: es probable que el problema sea más sencillo de lo que crees. Si se ha acumulado suciedad en la salida física del sonido de los auriculares, se formará una obstrucción que reducirá parcialmente el volumen. Esta obstrucción puede ser más grande en un auricular que en el otro, dependiendo de la cantidad de suciedad que se haya acumulado. Con una limpieza debería ser suficiente para solucionar este inconveniente. Problema de conexión: si los auriculares no están conectados correctamente al dispositivo de audio, es normal que su volumen sea dispar. A veces solo se conecta uno de los dos debido a un fallo en la sincronización, lo cual provoca este problema. Asimismo, suele ocurrir que el volumen de al menos uno de los dos disminuya a medida que te alejas de la fuente de audio. Comprueba que ambos estén emparejados con el dispositivo de audio, que estés cerca de este y que todo esté encendido con un volumen adecuado. Además, no vendría mal restablecerlos a su estado de fábrica para emparejarlos desde cero.

si los auriculares no están conectados correctamente al dispositivo de audio, es normal que su volumen sea dispar. A veces solo se conecta uno de los dos debido a un fallo en la sincronización, lo cual provoca este problema. Asimismo, suele ocurrir que el volumen de al menos uno de los dos disminuya a medida que te alejas de la fuente de audio. Comprueba que ambos estén emparejados con el dispositivo de audio, que estés cerca de este y que todo esté encendido con un volumen adecuado. Además, no vendría mal restablecerlos a su estado de fábrica para emparejarlos desde cero. Fallo de batería: si tus auriculares inalámbricos están descargados (nivel de batería por debajo del 30%), puede pasar que el volumen se reduzca, primero en uno y luego en otro. Esto se puede deber a que uno de los auriculares tiene una batería defectuosa. Si un auricular tiene poca batería, puede sonar más bajo, aunque esto no debería ocurrir. Es un problema común en auriculares extremadamente baratos.

si tus auriculares inalámbricos están descargados (nivel de batería por debajo del 30%), puede pasar que el volumen se reduzca, primero en uno y luego en otro. Esto se puede deber a que uno de los auriculares tiene una batería defectuosa. Si un auricular tiene poca batería, puede sonar más bajo, aunque esto no debería ocurrir. Es un problema común en auriculares extremadamente baratos. Daño en el hardware: es posible que uno de los auriculares tenga un problema de hardware (en sus componentes internos). Si has verificado que no se trata de ninguno de los problemas anteriores y uno de los auriculares sigue sonando más bajo, puede que sea necesario repararlo o reemplazarlo, pues se han dañado internamente.

Aunque ya te hemos comentado varias soluciones, enseguida te explicaremos con más detalle qué hacer para arreglar un auricular que suena más bajo que el otro.

6 soluciones para reparar si un auricular suena más bajo que el otro

Estas son todas las soluciones que puedes aplicar cuando un auricular inalámbrico se escucha más bajo que el otro. ¡Prueba cada una de ellas!

Reajusta el balance de sonido

Puede ser que el balance de sonido (la cantidad de sonido que va a cada auricular) esté desajustado y favorezca a uno de los canales (izquierdo o derecho). Esto se puede configurar desde los ajustes del dispositivo al que conectas los auriculares. Por ejemplo, en un móvil Android, debes seguir estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes .

. Ve al apartado de Accesibilidad .

. Selecciona Mejoras para la audición .

. Verás una opción llamada «Balance izquierdo/derecho» seguida de una barra que en los extremos dice «Izquierdo» y «Derecho». Deja el punto que regula la barra en el centro para que un auricular no se escuche más que el otro.

En un iPhone, puedes ir a Ajustes > Accesibilidad > Audio/Vídeo > Balance de audio y hacer lo mismo.

Verifica si el dispositivo al que los has conectado no es el causante del problema

Una de las primeras cosas que debes hacer es comprobar si el problema está en los auriculares o en el dispositivo al que los conectas. Para ello, prueba a conectar los auriculares a otro dispositivo, como otro móvil, una tablet o un ordenador. Si el problema persiste, significa que el fallo está en los auriculares. Si no, significa que el fallo está en el dispositivo original.

En caso de que el problema esté en el dispositivo, hay algunas posibles soluciones:

Actualización : puede ser que el dispositivo tenga algún fallo de software que afecte al sonido. Para solucionarlo, puedes actualizar el sistema operativo a la última versión disponible y ver si se resuelve el problema.

: puede ser que el dispositivo tenga algún fallo de software que afecte al sonido. Para solucionarlo, puedes actualizar el sistema operativo a la última versión disponible y ver si se resuelve el problema. Restablecimiento : otra opción es restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica. Esto borrará todos tus datos y aplicaciones, así que haz una copia de seguridad antes. Luego, sigue los pasos que te indique tu dispositivo para restablecerlo y configúralo de nuevo.

: otra opción es restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica. Esto borrará todos tus datos y aplicaciones, así que haz una copia de seguridad antes. Luego, sigue los pasos que te indique tu dispositivo para restablecerlo y configúralo de nuevo. Reparación: si ninguna de las anteriores funciona, puede ser que el dispositivo tenga algún problema de hardware que requiera una reparación profesional. En ese caso, contacta con el servicio técnico del fabricante o con una tienda especializada.

Limpia los auriculares

A veces, la suciedad se acumula en los orificios de los auriculares y bloquea parcialmente el sonido. Para limpiarlos, puedes usar un bastoncillo fino de algodón ligeramente humedecido con alcohol o agua oxigenada. Frota suavemente los orificios hasta eliminar la suciedad y deja secar los auriculares antes de usarlos de nuevo.

Un buen truco para quitarles la suciedad incrustada es aspirar suavemente su orificio. Hay aspiradoras pequeñas que pueden hacer el trabajo, pero si no tienes una, puedes usar tu propia boca para hacerlo. Solo asegúrate de no pegar los labios y de no dejar caer saliva.

Carga los auriculares

Si uno de los auriculares está más descargado que el otro, es posible que suene más bajo. Esto ocurre cuando usas uno más que el otro, o cuando sacas de su caja uno primero que el otro. Así que utiliza la app de tus auriculares para comprobar su nivel de batería y recarga ambos al mismo nivel si es necesario.

Desactiva los efectos de sonido

También es posible que los auriculares tengan aplicado un modo o efecto de sonido por software que esté haciendo que el volumen esté desbalanceado entre ambos. Para desactivar cualquier efecto de sonido en un dispositivo Android, haz lo siguiente:

Ve a la app Ajustes .

. Selecciona Calidad y efectos de sonido .

. Apaga los modos de Dolby Atmos o cualquier otro parecido, y asegúrate de que el ecualizador esté en normal.

Si usas un iPhone, te recomendamos que desactives el audio espacial y el seguimiento de la cabeza.

Restablece de fábrica los auriculares

Una de las soluciones más efectivas para arreglar unos auriculares con problemas de volumen es restablecerlos a su estado de fábrica. Esto solucionará todo tipo de fallos de emparejamiento y sincronización que podrían estar causando una disparidad en el volumen. ¿Cómo se hace esto? Depende del modelo de auriculares que tengas, pero generalmente se hace así:

Apaga los auriculares.

Mantén presionado el botón de encendido o el botón de emparejamiento durante al menos 10 segundos .

. La luz del indicador de los auriculares parpadeará en rojo y luego en blanco.

Suelta el botón cuando la luz del indicador deje de parpadear.

Así, los auriculares se habrán restablecido a sus ajustes de fábrica. Esto significa que todos los datos guardados en los auriculares, como los emparejamientos Bluetooth, se borrarán. De esa forma, se debería haber resulto el problema del auricular que sonaba más bajo.

Si tus auriculares no se restablecen de fábrica de esta manera, busca un tutorial específico para tu modelo de auriculares.

Esperamos que estas soluciones te hayan servido para arreglar tu problema de sonido y puedas disfrutar de tus auriculares como el primer día. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos un comentario y te responderemos lo antes posible.