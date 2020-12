La compañía VIVO ha llegado a Europa no hace mucho, y ofrece unos teléfonos que son bastante atractivos porque incluyen un buen hardware y, además, su capa Android no es especialmente complicada. Si tienes uno de sus modelos, te contamos cómo activar la Pantalla Activa (o Always On Display) que no es precisamente lo más intuitivo del mundo.

Esta opción que permite ver información en la pantalla (como por ejemplo la hora y la llegada de notificaciones) no está activada por defecto. Por lo que si deseas darle uso tienes que realizar ciertos pasos para conseguirlo. Y, por desgracia, el apartado para lograrlo no lo encontrarás con la facilidad que creemos que debería, razón por lo que te mostramos qué debes hacer para que no te vuelvas loco.

Cómo activar la pantalla Always On Display en los VIVO

A continuación, indicamos lo que tienes que hacer en la configuración del teléfono para que la útil Pantalla Activa sea completamente funcional y, además, elegir las opciones que existen para ella (que son más que suficientes en cuestión de diseño e información que muestra). Tienes que hacer lo siguiente en tu VIVO:

Abre los Ajustes del teléfono de forma habitual (por ejemplo, utilizando el icono con el mismo nombre que hay en el listado de aplicaciones).

Ahora entre las opciones disponibles tienes que elegir Pantalla de bloqueo y fondo de pantalla

Una vez hagas lo anterior verás una lista de opciones en la que tienes que seleccionar Pantalla siempre encendida (que el nombre, la verdad, no es especialmente clarificador).

Ahí es donde está todo lo que necesitas, pero lo primero que tienes que hacer es activar el deslizador que hay en la zona superior llamado Pantalla siempre encendida.

Verás también una gran cantidad de opciones que permiten desde modificar el estilo del reloj que aparece; pasando por un rango de horas en el que deseas que esta función esté disponible; e, incluso, puedes poner un fondo y modificar los colores que tiene los números que verás. Selecciona lo que creas que te encaja.

Hecho esto, habrás finalizado

Como ves son muchas las posibilidades que te ofrecen los VIVO a la hora de utilizar la Pantalla activa… Pero, eso sí, debería estar mucho más accesible el apartado en los Ajustes que permite disfrutar de esta posibilidad que, recordamos, tiene un consumo energético (que no es muy exagerado).

¿Te parece útil esta posibilidad para tu teléfono VIVO?