Una tablet de calidad es lo que necesitas para empezar el 2022 con buen pie. Viendo cómo está la situación sanitaria mundial ahora mismo, no es descabellado pensar que en este año nuevo las videollamadas seguirán siendo comunes, así como pasar mucho tiempo en casa. Y una tablet con 4G, pantalla 2K y gran autonomía puede ser el acompañante perfecto que haga más amenos estos tiempos.

Da la casualidad que Teclast acaba de presentar su tablet T40 Pro, que viene a ser una versión mejorada de la Teclast T40 Plus. No incluye muchas mejoras, eso hay que admitirlo, pero mejora en apartados clave que notarás muchísimo en el uso diario. Esta tablet Teclast T40 Pro ya está a la venta en Europa a un precio muy bueno, así que vamos a ver todos sus detalles.

Todas las características de la Teclast T40 Pro

Hasta hace poco, la T40 Plus era la tablet más potente del catálogo de Teclast. Y lo sigue siendo, pero ahora tiene que compartir ese lugar con la nueva T40 Pro que, aunque mantiene el mismo rendimiento y pantalla, incluye mejoras en autonomía, carga rápida, cámara y sensores. Antes de entrar en detalles, te invitamos a ver su ficha técnica.

Características Teclast T40 Pro Dimensiones y peso 248 x 157 x 9,2 mm. 480 gramos. Pantalla 10,4″ 2K (2000 x 1200) con panel IPS LCD, laminación completa, 350 nits de brillo, tecnología In-Cell TDDI y optimización de colores T-Color 2.0. Procesador Unisoc T618 con gráfica Mali G52 3EE. RAM 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato eMMC 5.1 (ampliable con microSD). Cámara trasera Sony de 13 MP con autoenfoque. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, giroscopio para juegos y 4 altavoces estéreo. Batería 7000 mAh con carga rápida PD de 18 W. Sistema operativo Android 11.

Diseño metálico y pantalla 2K de lujo

Al igual que su antecesora, la Teclast T40 Pro es una tablet fabricada con aluminio mecanizado por CNC. Gracias a ello, tiene un cuerpo metálico resistente, delgado y a la vez ligero. Además, se ve y se siente muy bien en las manos pues cuenta con un acabado prémium logrado con un proceso de chorro de arena, el cual le brinda una textura mate agradable al tacto.

Es de esas tablets que puedes usar durante mucho tiempo y no te cansa. En cuanto a pantalla, no hay novedades y eso no es malo. Repite la pantalla de 10,4 pulgadas con resolución 2K de la T40 Plus. Se trata de un panel LCD, pero créenos que parece AMOLED porque incorpora las tecnologías T-Color 2.0 e In-Cell TDDI que hacen que se vea más nítido, colorido y brillante.

Misma potencia, pero más sensores para una mejor experiencia

Esta tablet monta el procesador Unisoc T618 de 8 núcleos. Por si no lo conoces, es un chip de gama media que ofrece un rendimiento similar a los Snapdragon 710 y Kirin 960. De hecho, en la prueba realizada por Nanoreview usando AnTuTu 9, el T618 alcanzó 251468 puntos, superando en un 2 % al SD 710. Así que no te preocupes: este chip rinde bastante bien.

La tablet también viene con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento para asegurarte un rendimiento rápido y fluido con un uso básico y multitarea. Además, puedes ampliar su memoria con una tarjeta micro SD para instalarle más aplicaciones o guardar en ella más fotos, vídeos u otros archivos.

Sin embargo, la verdadera novedad en este apartado se encuentra en los sensores. La Teclast T40 Pro ahora incluye un giroscopio de 6 ejes para que puedas controlar los juegos con solo mover la pantalla. También trae sensores de luz (para ajustar el brillo automáticamente) y proximidad (para mostrar notificaciones cuando alguien se esté acercando a la tablet).

Mucha batería y sonido inmersivo con 4 altavoces

En una tablet que usarás tanto para entretenimiento como para trabajo, la duración de la batería es muy importante. En este sentido, la Teclast T40 Pro entiende las necesidades de los usuarios. No solo tiene una batería enorme de 7000 mAh, sino que además soporta una carga rápida de 18 W con el cargador que trae en la caja.

Si no le vas a dar un uso intensivo, solo tendrás que cargarla una vez cada 3 días. Y con un uso intensivo, la duración de la batería será suficiente para que disfrutes de ella todo el día.

Por otra parte, debemos destacar el gran sonido de esta tablet. Utiliza 4 altavoces estéreo potenciados por la tecnología Sweet 4.0 y por un chip inteligente de amplificación de 4 canales. Todo esto hace que suene fuerte y claro, y que brinde una experiencia de sonido envolvente al ver películas o jugar.

Dos cámaras y todo lo que necesitas en conectividad

En la parte trasera, la Teclast T40 Pro tiene una cámara Sony de 13 MP que enfoca de forma rápida y automática. Y para las videollamadas, monta una cámara frontal de 8 MP con dos micrófonos que graban con una calidad bastante decente. No esperes la calidad de los smartphones de gama media o alta en este apartado, pero sus cámaras sí son lo suficientemente buenas para mostrar lo que estás viendo a otras personas.

Con respecto a la conectividad, puedes usarla con dos SIM 4G y con WiFi de 2,4 GHz o 5 GHz. También tiene Bluetooth de quinta generación y soporta los 4 principales sistemas de navegación del mundo (incluyendo GPS). Lastimosamente, viene sin jack de 3.5 mm, pero su puerto USB-C soporta auriculares de cable. ¡Ah! Y viene de fábrica con Android 11 adecuadamente optimizado para tablets.

Lo mejor de la Teclast T40 Pro ✅ Pantalla 2K de 10,4″

✅ Diseño metálico prémium

✅ 7000 mAh de batería

✅ 4 altavoces estéreo

Dónde comprar la Teclast T40 Pro al mejor precio

Si quieres saber más sobre esta tablet, te invitamos a visitar su sitio web oficial con este botón:

¿Quieres comprarla? La tienes disponible en AliExpress y en Amazon por un precio cercano a los 250 €. Usa cualquiera de los siguientes botones para llevártela: