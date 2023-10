En el mercado de las tablets Android, hay muchas opciones para elegir. Dos de las más recientes son la OnePlus Pad Go y la Xiaomi Redmi Pad, que ofrecen características interesantes a precios competitivos. ¿Pero cuál de las dos es mejor? En este artículo, vamos a comparar las especificaciones de ambos dispositivos para ayudarte a decidir.

Las dos tablets están orientadas al sector de gama baja y se sitúan en el rango de precio de los 200 – 300 euros. Además, utilizan el mismo procesador Helio G99 y la misma batería de 8000 mAh, lo cual complica la elección entre una y otra. Pero no te preocupes, aquí veremos todas las diferencias que existen entre ambas para que tomes la decisión correcta.

Redmi Pad vs. OnePlus Pad Go: tabla comparativa de especificaciones

Antes de entrar en detalles, te dejamos la ficha técnica comparativa de las Redmi Pad y OnePlus Pad Go para que puedas consultar sus especificaciones y diferencias cuando quieras.

Especificaciones Redmi Pad OnePlus Pad Go Dimensiones y peso 250,5 × 158,1 × 7,05 mm. 455 gramos. 255 x 188 x 6 mm. 532 gramos. Pantalla 10,61″ 2K (2000 x 1200 píxeles), panel IPS LCD, tasa de refresco de 90 Hz, brillo máximo de 400 nits, 220 ppi, ratio 5:3 y certificación de baja luz azul TUV Rheinland. 11,35″ 2.4K (2408 X 1720 píxeles) con panel LTPS LCD, tasa de refresco de 90 Hz, brillo máximo de 400 nits, 260 ppi, ratio 7:5 y certificación de baja luz azul TUV Rheinland. Procesador MediaTek Helio G99 de 6 nm con gráfica ARM Mali-G57 MC2. RAM 3 GB, 4 GB o 6 GB de tipo LPDDR4X. 8 GB de tipo LPDDR4X. Almacenamiento 64 GB o 128 GB en formato UFS 2.2. Ampliable mediante microSD de hasta 512 GB. 128 GB o 256 GB en formato UFS 2.2. Ampliable mediante microSD de hasta 1 TB. Cámara Trasera 8 MP. Graba en 1080p a 30 FPS. Cámara Frontal 8 MP. Graba en 1080p a 30 FPS. Conectividad USB-C, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.3, jack de 3.5 mm y cuatro altavoces estéreo con Dolby Atmos. USB-C, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.2, SIM 4G LTE (opcional), cuatro altavoces estéreo con Dolby Atmos, compatibilidad con stylus y Google Kids Space. Batería 8000 mAh con carga rápida de 18 W. 8000 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 12 con MIUI 13. Android 13 con OxygenOS 13.2. Precio (PVP) Desde 219 €. Desde 229 € (al cambio). Lee también: Samsung Galaxy Tab S9 FE y Tab S9 FE+: dos tablets con mucho poder y precios contenidos

El diseño es lo que más las diferencia

Las dos tablets tienen una excelente calidad de construcción con marco de aluminio y un acabado muy prémium. Sin embargo, como puedes ver en las imágenes, su diseño es muy diferente.

Para empezar, la OnePlus Pad Go tiene una parte trasera de dos tonos con un módulo de cámara circular centrado. En cambio, la parte trasera de la Redmi Pad es de un solo tono y su módulo de cámara situado en una esquina es rectangular. Aparte, cuentan con una relación de aspecto diferente: la Redmi Pad es 5:3 (más alargada y estrecha), mientras que la OnePlus Pad Go es 7:5 (más ancha y cuadrada).

Otro detalle que hay que resaltar es que el marco de la pantalla de la OnePlus Pad Go es más fino que el de la Redmi Pad. Particularmente, la tablet de OnePlus me parece más elegante, pero no me gusta que esté disponible solo en color verde. La Redmi Pad sí que se puede conseguir en diferentes colores (verde, gris y blanco).

Por cierto, la OnePlus Pad Go pesa 77 gramos más y en dimensiones es un poco más grande. Esto no necesariamente la hace menos ergonómica, pero si te gustan las tablets más compactas, preferirás la Redmi Pad.

La OnePlus Pad Go tiene mejor pantalla, pero por muy poco

La OnePlus Pad Go tiene una pantalla ligeramente más grande que la Redmi Pad, con 11,35 pulgadas frente a 10,61 pulgadas. Esto puede suponer una ventaja para quienes buscan una mayor superficie de visualización. Igualmente, la tablet de OnePlus supera a la de Xiaomi en cuanto a la resolución de su pantalla, con 2.4K (2408 X 1720 píxeles) frente a 2K (2000 x 1200 píxeles). Esto se traduce en una mayor nitidez y detalle de las imágenes, así como en una mayor densidad de píxeles por pulgada (260 ppi frente a 220 ppi).

Ambas tablets cuentan con un panel LCD. Sin embargo, la OnePlus Pad Go tiene un panel LTPS LCD, que es una variante más avanzada y eficiente que el IPS LCD convencional que usa la Redmi Pad. El panel LTPS LCD permite reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento de la pantalla.

Más allá de eso, no hay más diferencias entre las pantallas de estas dos tablets: tienen una tasa de refresco de 90 Hz, brillo máximo de 400 nits y la certificación de baja luz azul TUV Rheinland.

Rendimiento muy parejo, con ligera ventaja para la OnePlus

La diferencia de rendimiento entre la Redmi Pad y la OnePlus Pad Go no es muy amplia. Según AnTuTu v9, ambos superan la barrera de los 300K puntos, aunque la tablet de OnePlus alcanza unos 30K puntos más. ¿A qué se debe esta diferencia si ambas usan el procesador MediaTek Helio G99 con los formatos de memoria UFS 2.2 y LPDDR4x? Principalmente a las cantidades de memoria RAM y almacenamiento interno.

La OnePlus Pad Go cuenta con el doble de RAM que la Redmi Pad en su versión media de 4 GB, lo que le permite tener una mayor fluidez y multitarea. Y si bien la Redmi Pad se puede conseguir con 6 GB de RAM, sigue siendo insuficiente para igualar a la tablet de OnePlus.

Aparte, la OnePlus Pad Go tiene la ventaja de poder ampliar su memoria mediante una tarjeta microSD de hasta 1 TB, mientras que la Redmi Pad solo soporta micro SD de hasta 512 GB.

Mejores opciones de conectividad para la Redmi Pad, pero carga más rápida para la OnePlus Pad Go

En conectividades no hay muchas diferencias, salvo que la Redmi Pad sí tiene jack de 3.5 mm para auriculares y la OnePlus Pad Go no. Además, la tablet de Xiaomi cuenta con Bluetooth 5.3 y la de OnePlus una versión anterior. Eso sí, la OnePlus Pad Go es la única de las dos que tiene una variante con 4G.

Ahora bien, aunque ambas montan la misma batería de 8000 mAh, la carga rápida de la OnePlus Pad Go supera por mucho a la de la Redmi Pad (33 W vs. 18 W). No obstante, la autonomía de las dos debe ser similar.

En el apartado de software, la OnePlus Pad Go también gana al incluir Android 13 de fábrica con un modo especial para niños (Google Kids Space) que resulta muy útil para padres. La Redmi Pad no tiene este modo y, además, viene con una versión de Android anterior.

¿Cuál merece más la pena entre la Redmi Pad y la OnePlus Pad Go?

En definitiva, la OnePlus Pad Go es mejor tablet que la Redmi Pad. Tiene una pantalla de mayor calidad, más RAM, más carga rápida, una mayor capacidad de ampliación de almacenamiento y una versión de Android superior. La mala noticia es que esta tablet solo se ha lanzado en India con un precio de 229 € al cambio (esperemos que no sea mucha más cara al llegar al mercado global).

La Redmi Pad no se queda muy atrás. De hecho, diríamos que es la mejor para quienes buscan una tablet compacta y económica con buen rendimiento y jack de 3.5 mm. Puedes conseguirla desde 219 €.

Coméntanos… ¿cuál te comprarías tú? Al final todo depende de tus necesidades, preferencias y presupuesto.