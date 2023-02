Elegir un portátil u ordenador de sobremesa con Windows 11 puede ser una tarea complicada debido a la gran cantidad de alternativas que tiene el mercado. Sin embargo, es fácil encontrar recomendaciones de equipos pre configurados o hardware independiente por toda la web.

En el caso de las tablets con Windows sucede justo lo contrario: hay muy pocas opciones que valen la pena y encontrar recomendaciones al respecto es una tarea titánica. Por suerte, nosotros decidimos ahorrarte todo el trabajo, estuvimos investigando un montón y encontramos las mejores tablets con Windows 11 que puedes comprar en 2023.

Hay para todo tipo de usuarios y bolsillos, aunque todas ellas tienen su propio carisma. ¿iPad? ¿Galaxy Tab? ¿Xiaomi Pad? ¡Nah! Prepárate para dar el salto a un mundo todavía más portátil y disfrutar toda la experiencia de Windows 11 en estos dispositivos.

Surface Pro 9: la tablet estrella de Microsoft es un pepino con una integración y precio genial

Empezaremos esta lista con un plato fuerte, pues difícilmente encontrarás una tablet con Windows 11 tan balanceada como la Surface Pro 9. Su diseño es superrefinado, su tacto se siente prémium, tiene un grosor de solo 9,4 mm y su peso se mantiene por debajo de los 900 gramos, toda una hazaña. ¿Por qué? Porque es todo un logro para un dispositivo convertible que esconde un hardware tan increíble como este:

Pantalla táctil IPS de 13” con resolución 2K (2880 x 1920 píxeles), frecuencia de 120 Hz y Dolby Vision IQ para una experiencia visual de primer nivel.

(2880 x 1920 píxeles), frecuencia de 120 Hz y Dolby Vision IQ para una experiencia visual de primer nivel. Procesador Intel Core i5-1235U o i7-1255U con gráfica Iris Xe para una potencia digna de una tablet de diseño.

con gráfica Iris Xe para una potencia digna de una tablet de diseño. Hasta 32 GB de RAM y hasta 1 Tb de almacenamiento en formato SSD para que jamás te preocupes por problemas de fluidez.

y hasta 1 Tb de almacenamiento en formato SSD para que jamás te preocupes por problemas de fluidez. Altavoces estéreo, conectividad WiFi 6E de triple banda y Bluetooth 5.1.

Además, esta increíble tablet 2 en 1 cuenta con una cámara frontal de 5 MP que incluye reconocimiento facial y es ideal para videoconferencias. ¿Y la cámara trasera? Un fantástico sensor de 10 MP que parece poca cosa frente a los de muchos móviles, pero es capaz de grabar contenido en 4K.

¿El único punto flaco de la Surface 9 Pro? Que únicamente tiene dos puertos Thunderbolt 4 para conectar periféricos, así que seguramente tendrás que comprar algunos adaptadores. Con todo y eso, sigue siendo genial, tiene Windows 11 Home incorporado y puedes acoplarle tanto el teclado como el lápiz óptico oficial de Microsoft (se venden por separado).

Puedes comprar la Surface Pro 9 en su versión base (Core i5 + 8 GB + 256 GB) por 1299 € en Amazon. No es la más económica, pero definitivamente es una de las que tiene mejor relación precio/rendimiento.

HP Elite X2 G8: una tablet preciosa, potente y con teclado acoplable incluido

La segunda tablet de esta lista es la más costosa de todas, pues la HP Elite X2 G8 cuesta la friolera de 2314 €. No obstante, es un dispositivo que incluye su propio teclado acoplable, un lápiz óptico, tiene un diseño espectacular y mejores opciones para conectar accesorios que la Surface. Concretamente, la tabla de HP cuenta con: dos puertos Thunderbolt 4, un conector USB-C y conector jack de 3,5 mm para auriculares y micrófonos.

Aparte, no es como que la Elite X2 G8 se quede corta en potencia, pues sus características son muy buenas:

Pantalla táctil IPS de 13” con resolución WUXGA+ (1920 x 1280), brillo de 1200 nits y compatibilidad con HP Sure View (bloquea la vista a los mirones).

(1920 x 1280), brillo de 1200 nits y compatibilidad con HP Sure View (bloquea la vista a los mirones). Procesador Intel Core i5-1135G7 con gráfica Iris Xe para una potencia de alto nivel.

con gráfica Iris Xe para una potencia de alto nivel. 16 de RAM y almacenamiento de 512 GB en formato SSD.

y almacenamiento de 512 GB en formato SSD. Altavoces estéreo, WiFi 6 de doble banda y Bluetooth 5.0.

Originalmente, esta tablet convertible de HP se vendía con Windows 10 Pro preinstalado, pero ahora puede adquirirse directamente con Windows 11 Pro. Por cierto, tiene una cámara frontal con resolución Full HD que cuenta con tecnología infrarroja para videollamadas nocturnas.

Asus VivoBook 13 Slate: una tablet con Windows 11 y pantalla OLED a un precio rompedor

Del precio más alto de todos caemos hasta el más bajo de esta lista, pero que eso no te engañe. Puede que la Asus VivoBook 13 Slate cueste apenas 599 €, pero sigue siendo una alternativa excelente.

Primero, su pantalla de 13.3 pulgadas con resolución Full HD puede que no te sorprenda, pero su panel OLED sí que lo hará. Esta tecnología ofrece colores mucho más naturales que los de un panel IPS (especialmente el negro), así que es la mejor opción para disfrutar contenido multimedia. De hecho, cuenta con las certificaciones DCI-P3 100%, Dolby Vision, VESA DisplayHDR True Black 500.

Aparte, incluye su propio teclado acoplable, lo cual es un plus que agradecerás al no tener que adquirirlo aparte. Su hardware es el más sencillo de esta lista, pero sigue siendo lo suficientemente bueno como para usar tu VivoBook 13 Slate como tablet para trabajar con ofimática, ver series o navegar por Internet. Este es el resto de su configuración:

Procesador Intel Pentium Silver N6000 con gráfica Intel HUD 612.

con gráfica Intel HUD 612. Hasta 8 GB de RAM y almacenamiento de 128 GB en formato SSD.

y almacenamiento de 128 GB en formato SSD. Cuatro altavoces estéreo con certificación de sonido Dolby Atmos.

con certificación de sonido Dolby Atmos. Conectividad WiFi 6 de doble banda y Bluetooth 5.

Aparte, incluye conector de audio de 3,5 mm, dos puertos USB-C, lector de tarjeras microSD, una cámara frontal de 5 MP y una trasera de 13 MP. Su único detalle que lleva Windows 11 Home en modo S, lo que limita la instalación de apps a aquellas que vengan directamente desde la Microsoft Store. Aun así, también es un SO más seguro que la versión estándar de Windows.

Surface Go 3: la pequeña tablet de Microsoft ofrece movilidad y buena potencia a un precio muy atractivo

Con un precio ligeramente superior al de la VivoBook, la Surface Go 3 es un tablet con Windows 11 fabulosa. Cuesta 679 € en su versión más potente y puede que no incluya teclado, pero ofrece varias ventajas respecto a la alternativa de Asus.

La principal tiene que ver con la movilidad, porque la Surface Go 3 tiene una pantalla de apenas 10,5 pulgadas y un peso de solo 544 gramos. Es realmente fácil llevarla de un lugar a otro, así que es la opción que debes elegir si vas a estarte moviendo constantemente.

Además, tiene mejor rendimiento, incluye un mes de regalo para usar Xbox Game Pass Ultimate y no le pierde pista a su rival directa. Estas son sus especificaciones clave:

Pantalla táctil IPS de 10,5” con resolución WUXGA+ (1920 x 1280).

(1920 x 1280). Procesador Intel Core i3-10100Y con gráfica Intel HUD 615.

con gráfica Intel HUD 615. Hasta 8 GB de RAM y almacenamiento de 128 GB en formato SSD.

y almacenamiento de 128 GB en formato SSD. Conectividad WiFi 6 de doble banda y Bluetooth 5.

y Bluetooth 5. Cámaras de 5 MP (frontal) y 8 MP (trasera).

Altavoces estéreo, conector USB-C y lector para tarjetas microSD.

Como su rival, la Surface Go 3 lleva Windows 11 Home en modo S, lo cual aporta seguridad al sistema operativo.

Asus ROG Flow Z13: ¿por qué comprar un portátil gamer con Windows si puedes comprar esta bestia?

Honestamente, no hay mejor manera de cerrar esta lista de recomendaciones. ¿La razón? La ROG Flow Z13 de Asus es la primera tablet 100% gamer con Windows 11 del planeta. Lograr meter su poderosísimo hardware en tan poco espacio y que el calor no sea un problema es toda una proeza de la ingeniería moderna. Y mira que cuando hablamos de potencia no estamos jugando (¿o sí?), porque estas son sus especificaciones:

Pantalla IPS de 13,4” con resolución WUXGA (1920 x 1200), frecuencia de 120 Hz, sRGB 100%, Dolby Vision HDR y G-Sync.

(1920 x 1200), frecuencia de 120 Hz, sRGB 100%, Dolby Vision HDR y G-Sync. Procesador Intel Core i9-12900H de 14 núcleos @ 2,5 GHz (Turbo @ 5 GHz) y 24 MB de caché L3.

@ 2,5 GHz (Turbo @ 5 GHz) y 24 MB de caché L3. Gráfica dedicada Nvidia GeForce RTX 3050 Ti con 4 GB de memoria GDDR6 (versión portátil).

con 4 GB de memoria GDDR6 (versión portátil). 16 GB de RAM LPDDR5 y 1 TB de almacenamiento SSD NVMe.

y 1 TB de almacenamiento SSD NVMe. Conectividad WiFi 6E de triple banda y Bluetooth 5.2.

y Bluetooth 5.2. Cámara frontal de 8 MP con grabación HD.

El hardware de esta tablet es una locura y te permitirá jugar cualquier título que desees cómodamente y en cualquier lugar. Aparte, la Asus ROG Flow Z13 cuenta con un montón de características adicionales:

Puedes conectarle una tarjeta gráfica externa como la RTX 3080 gracias al ROG XG Mobile (venta por separado).

gracias al ROG XG Mobile (venta por separado). Cuenta con teclado retroiluminado y es compatible con Aura Sync para que crees tu matriz de colores totalmente personalizada.

para que crees tu matriz de colores totalmente personalizada. Sus altavoces estéreo son compatibles con Dolby Atmos y sus tres micrófonos tienen cancelación de ruido.

y sus tres micrófonos tienen cancelación de ruido. Tiene lector de tarjetas microSD, conector USB-A y 3 conectores USB-C.

El teclado acoplable y el lápiz óptico se incluyen en la compra .

. Tiene Windows 11 Home.

¿Cuánto cuesta esta preciosidad? Te sorprenderá saber que es más económica que la HP Elite X2 G8, pues la Asus ROG Flow Z13 cuesta 1989 euros en Amazon.