Cuando hablamos de Doogee seguramente se te venga a la mente sus populares móviles todoterreno, pero de ahora en adelante también tendrás que pensar en tablets económicas. Y es que el fabricante acaba de lanzar al mercado su primera tablet, la Doogee T10, que llega con características muy buenas enfocadas al entretenimiento multimedia y un precio verdaderamente asequible. Aparte, viene con una batería gigantesca y un diseño ligero y delgado para que puedas usarla durante horas sin que esto suponga un problema.

La Doogee T10 ya está a la venta, tanto en AliExpress como en la tienda oficial de la marca, con un precio especial de lanzamiento que durará pocos días (al final del artículo encontrarás los botones de compra). Así que, si quieres llevártela al precio más bajo, te recomendamos echar un vistazo rápidamente a sus especificaciones para no perderte esta oferta.

Todas las características de la Doogee T10

La Doogee T10 es una tablet con un grosor de apenas 7,5 mm y un peso de 430 gramos. Es ligera y elegante. Además, tiene una pantalla Full HD+ de 10,1 pulgadas que ocupa el 85 % de la parte frontal. En este panel podrás ver tus películas, series y vídeos favoritos en máxima resolución sin problemas, pues tiene las certificaciones TÜV Rheinland contra baja luz azul (no te cansa la vista) y Widevine L1 para reproducir contenido de Netflix, Disney+ y otras plataformas de streaming sin restricciones de calidad.

Su cuerpo está fabricado con una aleación de aluminio de grado de aviación que no solo es muy resistente a impactos, sino que además se ve muy bien. Por cierto, podrás encontrarla en tres colores diferentes: gris espacial, azul Neptuno y plata luz de luna. ¿Cuál te gusta más? Mientras te decides, echa un vistazo a su hoja de especificaciones.

Características Doogee T10 Dimensiones y peso 242,3 x 161,1 x 7,5 mm. 430 gramos. Pantalla 10,1″ Full HD+ (1920 x 1200 píxeles) con panel IPS, 16,7 millones de colores, 300 nits, 224 ppi, ratio cuerpo-pantalla del 85 % y certificación de baja luz azul TÜV Rheinland. Procesador Spreadtrum T606 con gráfica Mali-G57. RAM 8 GB LPDDR4X. Ampliable virtualmente con 7 GB extra. Almacenamiento 128 GB eMMC 5.1. Ampliable hasta 1 TB con microSD. Cámara trasera 13 MP. Flash LED. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, SIM 4G LTE, GPS + Beidou + GLONASS + Galileo + AGPS, radio FM, Bluetooth 5.0, jack de 3.5 mm, desbloqueo facial y altavoces estéreo. Batería 8300 mAh con carga de 18 W. Sistema operativo Android 12.

El rendimiento de la tablet Doogee T10 es bueno. Usa el procesador T606 de Unisoc con 8 GB de RAM, que se pueden ampliar hasta 15 GB de forma virtual. Trae 128 GB de almacenamiento (ampliable hasta 1 TB con micro SD), lo cual nos parece más que suficiente para instalar todas las apps que quieras e incluso guardar algunos vídeos y música. Dicho sea de paso, esta tablet tiene una ranura SIM para que puedas usarla con redes 4G.

Incorpora una batería de 8300 mAh que soporta una carga rápida de 18 W, la cual te proporciona una autonomía de hasta 7 horas en reproducción de vídeos. Por otra parte, hay que decir que trae Android 12 de fábrica con opciones muy útiles, como el modo 2 en 1 y el modo de pantalla dividida. Además, cabe destacar que puedes conectarle un teclado y un ratón para utilizarla como un PC de oficina cuando lo necesites. Por cierto, cuenta con dos altavoces para brindarte un sonido estéreo.

Precio de la Doogee T10 y dónde comprarla en oferta

Ya puedes comprar esta tablet Doogee T10 en AliExpress y DoogeeMall (la tienda oficial de la marca) por un precio especial de 120 euros usando los siguientes botones:

Es importante mencionar que este precio de lanzamiento no estará disponible para siempre. No sabemos cuándo, pero seguramente subirá, así que cómprala ahora que está más barata. No olvides visitar la web oficial de Doogee para más información.