¿Instagram te ha escrito porque violaste el copyright? ¿La cuenta que te envío el mensaje directo es Managerdirectsupport? De ser así, lamentamos decirte que te están intentando estafar. Esta cuenta se hace pasar por el soporte o centro de ayuda de Instagram y envía mensajes creíbles a las personas diciendo que, si no proporcionan la información de su cuenta (nombre, correo y contraseña), la cerrarán en 48 horas porque supuestamente han infringido el copyright.

Si esta cuenta que dice ser Instagram te ha escrito porque violaste el copyright tú también, no te preocupes. Elimina el mensaje, ignóralo y bloquea a la cuenta. ¿Cómo estamos seguros de que Managerdirectsupport no es una cuenta real del soporte de Instagram? Pues hay varias señales que confirman que se trata de una estafa. A continuación, te damos más detalles al respecto y, además, te contaremos otras cosas que necesitas saber para evitar las estafas de este tipo.

Cuidado con las cuentas de Instagram no verificadas que te dicen que has violado el copyright

Cuando te llegó el mensaje que dice que violaste el copyright, seguramente lo primero que pensaste fue… ¿es cierto que violé el copyright de Instagram? ¿Es oficial la cuenta Managerdirectsupport? Y es que de seguro que no has hecho nada para que te acusen de eso y es muy raro que una cuenta que dice ser de Instagram no esté verificada. De hecho, esa es la primera razón por la que Managerdirectsupport no es una cuenta oficial de la plataforma y, por lo tanto, es fácil detectar que se trata de una estafa. Las únicas cuentas oficiales de Instagram en la plataforma son:

Por otra parte, cuando se dan casos reales de violación de las normas de Instagram, la plataforma te contactará por correo electrónico y no por mensaje directo. Y no les creas cuando te dicen que su correo está deshabilitado momentáneamente, pues una empresa tan grande como Instagram nunca tiene estas limitaciones para contactar a sus usuarios. De todas formas, si tú eres el que quiere contactar con ellos, aquí tienes una guía muy completa de cómo contactar con Instagram.

Volviendo al caso de managerdirectsupport.ml, como ves en las capturas de la estafa que hemos publicado aquí, la cuenta te dice que llenes un formulario que verifique que eres el dueño de la cuenta en un sitio web cuyo dominio es “.ml”. Para que estés informado, el dominio “.ml” corresponde a Mali (el país de África) con el cual Instagram no tiene ningún tipo de conexión oficial. De hecho, todos los sitios web oficiales de Instagram terminan en “instagram.com” o “facebook.com”. Cualquier URL que termine de forma diferente, no pertenece a Instagram. Por cierto, estos estafadores usan el dominio “.ml” ya que se puede conseguir de forma gratuita.

De más está decir que no llenes ese formulario pues te robarán todos los datos. Por otro lado, si averiguas la página web a la que te envían, verás que no tiene absolutamente nada más allá del formulario. Solo muestra unos botones que se suponen que te deberían llevar a descargar la app de Instagram, pero ni siquiera funcionan.

Otras cuentas que se hacen pasar por el soporte de Instagram

Investigando un poco más este caso, nos hemos dado cuenta de que en realidad hay muchísimas cuentas en Instagram que dicen ser del centro de ayuda oficial y ni siquiera están verificadas. Además, peligrosamente tienen muchos seguidores, por lo que las personas podrían llegar a pensar que son auténticas. Para que no te confundas, aquí te dejamos una lista de cuentas de Instagram que hemos identificado como estafadoras y que aplican el mismo modus operandi de Managerdirectsupport:

Managerdirecthelp .

. Managerdirectmedia .

. Managerdirectservice .

. Managerdirectclients .

. Igmanagerdirect .

. Instagramsupportcf.

Y seguramente hay muchas más que no logramos identificar, ya que se cambian el nombre constantemente. En realidad, todas estas cuentas han sido creadas con nombres diferentes a los que ves aquí y solían publicar contenido que atraía a los usuarios como fotos de gente con poca ropa, pero luego cambiaron su nombre y eliminaron todo lo publicado. Así han logrado tener tantos seguidores.

Puedes saber si una cuenta se ha cambiado el nombre tocando los tres puntos de la esquina superior derecha en su perfil y luego en Información sobre esta cuenta. En fin, esperamos que este artículo te haya resultado útil para evitar esta y otras estafas de este tipo.

P.D.: Instagram tampoco hace nada para evitar esto. Hemos denunciado una de estas cuentas y la respuesta de Instagram es que no están infringiendo ninguna norma. De hecho, a nosotros nos ha enviado esta estafa una amiga influencer a la que le querían robar la contraseña.