Hay que aceptarlo, a todos nos gustaría ganar algo gratis. Pero en ocasiones, estos “regalos” no son sino parte de un timo. Un claro ejemplo de esto es el bono de 5000$ que corre por WhatsApp. Así que atento porque en esta ocasión Adidas no está regalando zapatillas en Facebook, es una estafa.

Estos bulos son muy comunes, de hecho, el año pasado vimos como utilizaron la imagen de Bershka para estafar a las personas diciendo estaban buscando embajadores para la marca. Casi siempre estos engaños son para robar información personal que será usada con fines ilícitos, por lo tanto ¡no creas en ellas y resguarda tu información!

¿Cómo es la estafa de Adidas en Facebook, están regalando zapatillas?

Lo primero que tienes que saber es que Adidas no está regalando zapatillas y, en tal caso de hacerlo, lo harían por sus redes sociales o sitio web oficial, no por un enlace. Si bien es cierto que a veces estas firmas hacen sorteos con algunos de sus productos, estas los hacen por sus canales oficiales, no por enlaces o WhatsApp.

Este timo funciona a través de Facebook, pues te aparecerá una publicación con la imagen que ves al inicio de este post y un link para acceder a ella. Como puedes observar, la publicación de la estafa dice que “Adidas ha anunciado que todos los que compartan este enlace recibirán un par de zapatillas“, cosa que es completamente falsa.

Además, este bulo es bastante peligroso, pues te pide que rellenes cuadros de información personal que, como te dijimos, pueden ser utilizada con fines ilícitos. Incluso, en ocasiones te podrían pedir tus datos bancarios.

Para poder detectar las posibles estafas debes de tener en cuenta varias cosas:

Está atento a la URL .

. No es el aniversario de la firma.

La URL oficial de Adidas es www.adidas.com y no el link que te aparece en Facebook. Además, no es el aniversario de Adidas, ya que este se celebra el 18 de agosto. Este tipo de información puntual (como el aniversario de una marca) la puedes revisar en Google para ver si es correcto o no.

¿Qué pasa si entraste al enlace?

No pasa absolutamente nada si entraste al enlace, lo importante acá es que no rellenes las cuadrillas con tu información personal. Ya que de hacerlo, estarías comprometiendo tus datos, algo que es bastante delicado.

En el caso de que ya lo hayas hecho o accedas a dar tus datos, esta información será robada y usada con fines ilícitos. Esperamos que no caigas en este timo. Desde Androidphoria te recomendamos que compartas este mensaje con tus amigos para evitar que sean estafados.