Teclast es una firma especializada en la fabricación de tablets, portátiles y convertibles. La relación calidad/precio de sus dispositivos es muy buena, y hoy más que nunca esto es una realidad.

Los productos de Teclast tienen un descuento histórico en este momento, y puedes comprar muchos de ellos hasta con un 51% de descuento. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Los compras desde su tienda oficial en Aliexpress, el envío se hace desde España para casi todos los productos y muchos llegan con regalos extra. Aquí puedes ver todas las ofertas de Teclast.

Teclast está de fiesta con grandes descuentos

Algo gordo debe estar celebrando Teclast para lanzar esos descuentos tan grandes. Pero lo importante es que están ahí, son enormes y con ellos puedes renovar tu viejo portátil o tablet por poco dinero. Te dejamos un par de productos, y sus precios, para que veas de qué hablamos. Y, por supuesto, el enlace (al final del artículo) para comprar estos y todos los demás dispositivos de Teclast.

Teclast F7 Plus, un portátil muy ligero y con mucha potencia para llevar a donde quieras

Uno de los platos fuertes de la casa. El Teclast F7 Plus es un portátil que podrás llevar cómodamente a cualquier lugar, pero que su peso de solo 1,5 Kg no te engañe. No solo es muy ligero, sino que además cuenta con unas especificaciones muy buenas. Con él podrás hacer muchas tareas sin problemas, como jugar, editar y reproducir todo tipo de contenido multimedia. Este es un resumen de sus especificaciones:

Pantalla IPS de 14,1″ con resolución Full HD (1920 x 1080).

(1920 x 1080). Procesador Intel Celeron N4100 de 4 núcleos con velocidad de hasta 2.4 Ghz, y gráfica Intel UHD 600.

de 4 núcleos con velocidad de hasta 2.4 Ghz, y gráfica Intel UHD 600. 8 GB de RAM LPDDR4 y SSD de 256 GB para almacenamiento interno.

para almacenamiento interno. Batería de 38Wh con autonomía de hasta 6 horas en reproducción de vídeo.

en reproducción de vídeo. Sistema operativo Windows 10 .

. Y extras como WiFi AC de doble banda, cámara frontal de 2 MP, Mini HDMI, 2 puertos USB, puerto para microSD, conector de audio de 3,5 mm, Bluetooth 4.2 y más…

Como podrás ver, el Teclast F7 es un portátil bastante capaz, y en este momento puede ser tuyo por unos 264 euros (47% de descuento). Eso si lo compras sin los cupones, porque con ellos podrás llevarlo por unos 259 euros. ¿Y el regalo? Un fabuloso bolso de regalo.

Teclast M30, una tablet con pantalla 2,5K por menos de 145 euros

Si no hechas demasiado en falta un teclado, y buscas algo aún más ligero, como una tablet, la Teclast M30 es lo que necesitas. Su diseño de 10,1 te asegura una visual excelente de pantalla, y si le sumas la resolución de hasta 2,5K es una maravilla. El resto de sus especificaciones también son muy buenas, y la convierten en una tablet muy competente:

Pantalla IPS de 10,1″ con resolución Full HD (1920 x 1080) para el modelo de 3GB / 64 GB, y resolución 2,5K (2560 x 1600) para el modelo de 4 GB / 128 GB .

. Procesador MediaTek Helio X20 (MT6797) de 10 núcleos con gráfica Mali-T880 MP4

(MT6797) de 10 núcleos con gráfica Mali-T880 MP4 3 o 4 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno (ampliable con microSD).

interno (ampliable con microSD). Cámara trasera de 5 MP y frontal de 2 MP.

Batería de 7500 mAh .

. Sistema operativo Android 8 Oreo.

Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, Bluetooth 4.2, GPS, USB-C, conector de audio de 3,5 mm y más…

La Teclast M30 de 3 GB / 64 GB puede ser tuya por unos 124€, y la de 4 GB / 128 GB está a partir de unos 140 euros. 47% de descuento para ambas, y eso si no le agregas los cupones. Si lo haces, puedes bajar el precio de la M30 con resolución 2,5K hasta menos de 136 euros. El paquete de regalos incluye funda, lápiz táctil y protector de pantalla. Si pagas un poquito más, te llevas un teclado Bluetooth, todo por menos de 145 euros.

Cómo compra todos los productos de Teclast con los mejores descuentos

Como venimos comentando desde el inicio de este artículo, todos los productos de Teclast tienen descuentos increíbles en este momento, así como regalos y se envían directamente desde el almacén español. De partida puedes comprar dispositivos muy buenos a precios increíbles, pero la magia de los cupones hará que el precio sea aún mejor.

Actualmente puedes tener hasta 4 cupones de vendedor al momento de hacer tu compra. Solo tienes que añadirlos antes o después de ingresar un producto a la cesta de compra, y son los siguientes:

Cupón de 1,88€ de descuento para compras superiores a 45,84€.

Cupón de 2,81€ de descuento para compras superiores a 186,51€.

Cupón de 3,75€ de descuento para compras superiores a 279,69€.

Cupón de 9,36€ de descuento para compras superiores a 466,77€.

Los cupones los encontrarás en el link que te dejamos aquí abajo.

Todos los productos de Teclast tienen un descuento mínimo del 42% en este momento, pero si logras usar todos los cupones, puedes incluso alcanzar un 51% de descuento. Además, te vas a llevar muchos regalos a casa, ¿no es fantástico? ¿Quieres conocer todas las ofertas que tiene Teclast para ti? Solo tienes que hacer click aquí abajo.