Son muy pocas las tiendas que están esperando el llamado “Viernes Negro” para presentar sus ofertas de Black Friday. Y esto es genial, ya que tenemos más tiempo para conseguir los productos que necesitamos a precios bajos. Ahora, GeekBuying también se ha sumado a esta tendencia, anunciando que una gran cantidad de dispositivos en su tienda ya se pueden comprar a precios de Black Friday.

Además, la tienda está regalando muchos cupones de descuento para que te lleves lo que andabas buscando a un precio de risa. Como son muchas las ofertas disponibles, aquí hemos hecho una selección especial de 5 dispositivos para convertir tu televisor normal en una Smart TV con Android o Windows. Y es que no hay mejor manera de dar la bienvenida a las fiestas navideñas y al nuevo año que con un televisor renovado capaz de ser el centro multimedia que alegre la celebración.

5 ofertas de Black Friday para convertir tu tele en una Smart TV que no debes dejar pasar

Sin más preámbulos, veamos cuáles son los mejores y más baratos dispositivos que puedes comprar este Black Friday para modernizar tu vieja tele.

Beelink BT3-X, un mini PC barato para usar Windows en tu TV

Una de las mejores opciones para renovar tu TV es conectarla a un mini PC como el Beelink BT3-X. Este dispositivo apenas mide 116 x 102 x 45 mm y trae Windows 10 preinstalado. Con un cable HDMI, lo puedes conectar a cualquier TV o monitor y así abrir páginas web, realizar tareas de ofimática y reproducir música, películas, series y lo que quieras en la pantalla que desees. También es capaz de ejecutar algunos juegos no muy exigentes.

Aquí tienes sus especificaciones más importantes para que te hagas una idea de lo que es capaz de hacer este mini PC:

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Procesador : Intel Apollo Lake J3355 de dos núcleos

: Intel Apollo Lake J3355 de dos núcleos Gráfica : Intel HD Graphics 500

: Intel HD Graphics 500 RAM : 4 GB DDR4

: 4 GB DDR4 Almacenamiento : 64 GB eMMC

: 64 GB eMMC Conectividad: Bluetooth 4.0, WiFi de doble banda, LAN 1000M, dos puertos HDMI, cuatro puertos USB 3.0 y un jack para auriculares y micrófono.

Este útil dispositivo lo puedes conseguir por apenas 85,99€ con el cupón NNNBT3XBF usando el siguiente botón:

MECOOL K7, el TV Box que necesitas para tener una Smart TV con apps de Android

El MECOOL K7 es un TV Box genial que, al enchufarlo a un televisor tradicional, lo convierte en una Smart TV con Android 9.0 y Google Play Store para que le instales todas las apps que desees. Es perfecto para ver contenidos en streaming pues trae dos antenas WiFi (una interna y otra externa) para que la conexión a Internet sea lo más rápida y estable posible. Además, es capaz de reproducir contenido en 4K y soporta HDR10+.

¿Te interesa? Mira sus principales características a continuación:

Sistema operativo : Android 9.0 Pie

: Android 9.0 Pie Procesador : Amlogic S905X2 de cuatro núcleos

: Amlogic S905X2 de cuatro núcleos Gráfica : Mali-G31

: Mali-G31 RAM : 4 GB LPDDR4

: 4 GB LPDDR4 Almacenamiento : 64 GB

: 64 GB Conectividad: Bluetooth 4.1, WiFi de doble banda (dos antenas), LAN 1000M, un puerto HDMI, un puerto USB 2.0, un puerto USB 3.0, ranura para tarjeta TF, entre otras.

Este Black Friday puedes conseguir el genial MECOOL K7 por apenas 103€ con el cupón NNNMK7 usando el siguiente botón:

Beelink GT-R, el potente mini PC con Windows que puedes usar como videoconsola

Las consolas están muy bien, pero todos sabemos que no hay nada como un buen PC para jugar. Y si el PC tiene el formato de una videoconsola como el Beelink GT-R, mucho mejor. Este dispositivo, que tan solo mide 168 x 120 x 39 mm, en su interior guarda la potencia necesaria para correr muchos juegos de forma fluida. Si lo conectas a tu TV vía HDMI, pues ya tienes una nueva videoconsola que no solo te sirve para jugar, sino también para todo lo que sirve un PC (ver vídeos, escuchar música, navegar, hacer trabajos, etc.).

¿No crees que este dispositivo tan pequeño sea tan potente? Pues te dejamos con sus especificaciones principales para que lo compruebes:

Sistema operativo : Windows 10 Pro

: Windows 10 Pro Procesador : AMD Ryzen5 3550H de cuatro núcleos y ocho hilos

: AMD Ryzen5 3550H de cuatro núcleos y ocho hilos Gráfica : Radeon™ Vega 8 Graphics 1200 MHz

: Radeon™ Vega 8 Graphics 1200 MHz RAM : 16 GB DDR4 (ampliable a 32 GB)

: 16 GB DDR4 (ampliable a 32 GB) Almacenamiento : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Conectividad: Bluetooth 5.1, WiFi 6, dos puertos LAN 1000M, dos puertos HDMI, un puerto DP, seis puertos USB 3.0, un USB-C, un lector de huellas, micrófono integrado y un jack para auriculares y micrófono.

Todas esas características las obtienes en un dispositivo compacto y fabricando con materiales de calidad que, gracias al Black Friday, solo vale 537,5€ si aprovechas el cupón BFGKB2004 usando este botón:

MECOOL KM1 Deluxe, un Android TV barato para ver películas y series en streaming

Otro TV Box que podemos recomendarte es el MECOOL KM1. Este en particular viene con Android TV 9.0 y está certificado por Google, por lo que podrás usarlo para ver contenido en streaming en alta resolución en tu TV. Incluye Google Assistant, Chromecast integrado y soporte para HDR10+ y 4K. ¿Qué más puedes pedir? Aquí están sus características más importantes:

Sistema operativo : Android TV 9.0

: Android TV 9.0 Procesador : Amlogic S905X3 de cuatro núcleos

: Amlogic S905X3 de cuatro núcleos Gráfica : ARM G31 MP2

: ARM G31 MP2 RAM : 4 GB LPDDR4

: 4 GB LPDDR4 Almacenamiento : 32 GB

: 32 GB Conectividad: Bluetooth 4.2, WiFi de doble banda, LAN 10/100M, un puerto HDMI, un puerto USB 3.0, un puerto USB 2.0 y una ranura para tarjeta TF.

¿Te gusta este TV Box con Android? Consigue el tuyo por 57,6€ con el cupón NNNMKM1 usando este botón. Una gran alternativa a los Mi Box de Xiaomi.

Beelink GK55, un excelente mini PC con Windows para convertir tu tele en un centro multimedia

El Beelink GK55 es otro gran mini PC que trae Windows 10 preinstalado y que apenas mide 12,4 x 11,3 x 4,1 cm. Se puede conectar por HDMI a cualquier televisor o monitor para navegar por Internet, hacer tareas de ofimática, ver vídeos (hasta en 4K a 60 FPS), reproducir música, jugar y mucho más… Es lo suficientemente potente para que veas con él lo que quieras en tu televisor. Sus especificaciones más importantes son estas:

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Procesador : Intel Gemini Lake Refresh J4125 de cuatro núcleos

: Intel Gemini Lake Refresh J4125 de cuatro núcleos Gráfica : Intel UHD Graphic 600

: Intel UHD Graphic 600 RAM : 8 GB LPDDR4

: 8 GB LPDDR4 Almacenamiento : 256 GB SSD

: 256 GB SSD Conectividad: Bluetooth 4.2, WiFi de doble banda, dos puertos LAN, dos puertos HDMI, dos puertos USB 3.0, dos puertos USB 2.0, un puerto USB-C, ranura para tarjeta SD y jack para auriculares y micrófono.

Con la oferta de Black Friday, y aplicando el cupón GKBGK55, puedes conseguir este excelente mini PC por apenas 171,99€ usando este botón:

¡Muchos cupones de descuento para ahorrar en GeekBuying este Black Friday!

Además de las ofertas que resaltamos antes, GeekBuying está regalando los siguientes cupones por motivo del BlackFriday para que ahorres aún más al comprar en la tienda:

BFGKB2001 : 2€ de descuento por compras de más de 20€.

: 2€ de descuento por compras de más de 20€. BFGKB2002 : 5€ de descuento por compras de más de 50€.

: 5€ de descuento por compras de más de 50€. BFGKB2003 : 10€ de descuento por compras de más de 100€.

: 10€ de descuento por compras de más de 100€. BFGKB2004 : 15€ de descuento por compras de más de 200€.

: 15€ de descuento por compras de más de 200€. BLACK5 : 5% de descuento para todos los productos.

También hay varios cupones de descuento por la compra de productos de una categoría específica. Aquí te los dejamos para que los uses:

BFGKB2005 : 3€ de descuento por compras de más de 30€ en teclados o ratones.

BFGKB2006 : 20€ de descuento por compras de más de 500€ en portátiles.

BFGKB2015 : 8€ de descuento por compras de más de 80€ en TV Box.

¿Quedaste con ganas de más? Usa el siguiente botón para descubrir todas las ofertas del Black Friday en GeekBuying: