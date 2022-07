Son muchas las cosas que puedes comprar en oferta durante este Prime Day 2022. Pero admítelo: la mayoría de ellas realmente no las necesitas. Si de verdad quieres comprar algo útil que no solo mejore tu calidad de vida, sino que además cuide tu salud bucodental, debes echarle un vistazo al cepillo eléctrico Oclean X Pro. Se trata de un cepillo de dientes inteligente que puede hacer muchas cosas geniales, como detectar las zonas que no has limpiado durante el cepillado.

Del 12 al 14 de julio puedes comprar el Oclean X Pro con descuento en Amazon. Además, puedes hacerte con 8 cabezales de recambio con 20 euros de descuento desde la web oficial del fabricante. ¿Te interesa? Al final del artículo te dejamos todos los detalles de la oferta. Antes, te mostraremos todas las ventajas de este cepillo de dientes.

Oclean X Pro: un cepillo potente e inteligente que detecta zonas ciegas

El Oclean X Pro es un cepillo eléctrico con una potencia de limpieza sónica de 42000 RPM para realizar hasta 82000 sacudidas por minuto. Ofrece 32 niveles ajustables de intensidad y tres modos de cepillado: limpieza, blanqueador y masaje. Además, cuenta con un sensor de presión que protege perfectamente tus dientes y encías: si aplicas demasiada presión, la vibración del cepillo inteligente disminuye a la par.

Pero la mejor función de este cepillo inteligente es sin dudas su sistema de detección de zonas ciegas impulsado por el giroscopio de 6 ejes que trae incorporado. Este giroscopio detecta el movimiento de cepillado y genera informes de zonas ciegas basados en tus técnicas de cepillado. Puede detectar hasta 8 zonas ciegas de tu boca y en función de ello darte consejos para mejorar la limpieza de tus dientes.

El Oclean X Pro viene con una aplicación que te da informes personalizados de cepillado diarios, semanales y mensuales con patrones. Estos informes están diseñados para ayudarte a crear hábitos más saludables. Además, en la propia pantalla a color del cepillo puedes ver el informe de cepillado y recibir notificaciones de los puntos de limpieza que no has cubierto.

Asimismo, hay que destacar que el cepillo trae una base magnética que se monta en la pared o en un espejo para ahorrar espacio. Además, carga bastante rápido en su otra base y alcanza una autonomía de hasta 30 días. ¡Solo tendrás que cargarlo una vez al mes!

Consigue tu cepillo Oclean X Pro con cabezales de recambio al precio más bajo

Las ofertas de Oclean por el Amazon Prime Day 2022 están disponibles desde el 12 hasta el 14 julio. Durante estos días, podrás llevarte el Oclean X Pro por un precio especial que oscila entre los 70 € y 79,99 €. Normalmente cuesta 90

€, así que estamos ante una buena oferta. Aprovéchala usando cualquiera de los siguientes botones:

Y si quieres 8 cabezales de recambio para tu cepillo Oclean, actualmente puedes comprarlos a mitad de precio en la tienda oficial de la marca. Este paquete cuesta 40 €, por lo que ahora te queda en 20 €. Pero si además compras dos paquetes de 8 cabezales usando el cupón 20OFFA, te los llevas por apenas 31,98 € usando este botón:

¡Eso es todo! Aprovecha estas ofertas antes de que se terminen el 14 de julio.