¿Cansado de ir caminando a todos lados? Pues ha llegado el momento de que te subas a una ebike. Desde que salieron al mercado, las bicicletas eléctricas se han convertido en uno de los medios de transporte más prácticos y útiles de la actualidad.

Si aún no tienes la tuya, estás de suerte, ya que GOGOBEST tiene excelentes ofertas en bicicletas que no te puedes perder. Y no importa si estás buscando una montañera o una plegable, puesto que aquí te traemos 3 modelos de bicis eléctricas que están a precio de chollo. ¿Estás interesado? Pues te invitamos a que les eches un vistazo.

Niubility B14: una bici muy chula totalmente plegable

La Niubility B14 es tu mejor opción si buscas una bici práctica para desplazarte por toda la ciudad. Con un estilo moderno y sofisticado, esta ebike destaca por la facilidad con la que puede plegarse y reducir su tamaño, lo que permite guardarla en casi cualquier lugar. Sus ruedas son de 14 pulgadas y tiene bajo el capo un motor de 400 W que garantiza una velocidad máxima de 25 km/h.

La batería de esta bici es de 15 Ah lo cual es suficiente para que puedas recorrer hasta 65 km en modo eléctrico puro o 100 km en modo asistido. Y como añadido, la Niubility B14 trae en el manubrio un panel LCD monocromático en el cual puedes ver el estado de carga de la batería, la velocidad y cambiar el modo de conducción.

¿Su precio? Pues habitualmente cuesta 619,99 euros, aunque, con este cupón de descuento JC3Z86W99EK1 la puedes comprar por 599,99 € (20 euros menos). No dejes pasar esta oferta usando el botón de aquí abajo:

AVAKA BZ20: una bici eléctrica que lo tiene todo

Otra bicicleta en oferta que tiene GOGOBEST es la fantástica AVAKA BZ20. Para empezar, dicha ebike tiene una batería de 15 Ah que garantiza 35 km de recorrido en modo eléctrico puro, 45 km en modo asistido y unas ruedas de 20″ x 3.0″ con recubrimiento antideslizante, altamente resistentes al desgaste.

La máxima velocidad que alcanza la AVAKA BZ20 es de 25 km/h gracias a su motor de 500 W. Además de ser lo suficientemente plegable como para caber en el maletero de un coche, esta bici eléctrica trae un asiento ergonómico que te permitirá usarla durante largos recorridos de forma cómoda.

¿Quieres comprarla? Pues aquí te dejamos este cupón de descuento TEFPTB32YNEE con el que podrás comprarla por 959,99 € ahorrándote 50 euros (antes 1009,99 €). Usa el siguiente botón para que aproveches este chollazo:

GF700: una montañera con doble motor para ir sobrado en potencia

Si lo tuyo son los paseos por la montaña, la bici que tienes que comprar es la GF700. Esta viene con dos motores de 500 W para tener una potencia total de 1000 W, lo que le permite alcanzar velocidades de hasta 50 km/h. Además, con sus ruedas de 26″ x 4.0″ no tendrás ningún tipo de problema al dar una vuelta por el campo, ya que se desplazan fácilmente por cualquier tipo de superficie.

La autonomía y la resistencia son otra de las cosas que te encantarán de la GF700. Viene con resistencia al agua IP54 y una batería de 17,5 Ah con la que puedes recorrer hasta 50 km en modo eléctrico y 70 km en modo asistido. Esta bici montañera normalmente vale 1499,99 euros, pero, usando el cupón 5HJMPCWNB7K3 te la puedes llevar con 45 € de descuento por tan solo 1454,99 € usando el siguiente botón de compra:

Ten en cuenta que el envío es gratis desde Europa y no demora más de 6 días. Y tú… ¿Cuál de estas bicis eléctricas te llevarás?