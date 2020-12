¿Quieres un portátil económico, pero con una gran pantalla y la potencia suficiente para trabajar, ver vídeos y más? No se diga más. El nuevo Teclast F15S es perfecto para ti, pues cuenta con una pantalla de 15,6″, 8 GB de RAM y una rápida unidad de almacenamiento de 128 GB con la que podrás hacer lo que deseas de forma rápida. Además, es mucho más económico que los portátiles de otras marcas con características similares, sin sacrificar nada.

Así que, si quieres tener un portátil de calidad sin gastar mucho dinero, acompáñanos a conocer todas las características del Teclast F15S. Dicho sea de paso, este portátil ahora mismo está de oferta en AliExpress con un cupón de descuento, por lo que aprovecharemos la ocasión para mostrarte cómo comprarlo más barato. ¿Estás listo? Empecemos…

Especificaciones del Teclast F15S, el portátil que te da más por menos

El Teclast F15S es un portátil que te servirá para casi todo: hacer tareas de ofimática, ver películas y series (hasta en 4K), editar fotos y vídeos, etc. Incluso, puedes usarlo para jugar a juegos indie y a otros juegos no muy pesados. Y es que, si bien su procesador no es el más rápido del mercado, tiene muchísima memoria RAM y una unidad de almacenamiento veloz para ser muy rápido en cualquier escenario.

Antes de seguir hablando de sus características, aquí abajo tienes una tabla con todas sus especificaciones.

Características Teclast F15S Dimensiones, grosor y peso 361 x 249,5 mm con un groso de 7 a 14,95 mm. 1,8 Kg. Pantalla 15,6″ con panel IPS, resolución Full HD (1920 x 1080), ratio de 16:9 y 60 Hz de tasa de refresco. Procesador Intel Apollo Lake N3350 con gráfica Intel HD Graphics 500. RAM 8 GB. Almacenamiento 128 GB ampliable con tarjeta microSD o SSD. Cámara frontal 2 MP. Conectividad Dos puertos USB 3.0, WiFi AC de doble banda, Bluetooth 4.2, mini HDMI, ranura para tarjeta microSD y jack de audio de 3,5 mm. Batería 45600 MWh para unas 7 horas de autonomía. Sistema operativo Windows 10.

Diseño elegante con un cuerpo resistente de aluminio, pero ligero

El Teclast F15S tiene una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y su cuerpo está fabricado con una aleación de aluminio muy resistente. Aun así, es ligero, ya que su grosor es de apenas 7 mm en la parte más estrecha y pesa 1,8 Kg. Asimismo, es importante mencionar que su pantalla tiene integrado un cristal protector que no solo incrementa su resistencia, sino que también le da un diseño más elegante con bordes curvados 2.5D.

Otro aspecto que vale la pena destacar del Teclast F15S es que su teclado es de tamaño completo y cuenta con biseles muy finos. Además, tiene una barra espaciadora larga y un touchpad amplio (de 140 x 95 mm), por lo que resulta bastante cómodo escribir y trabajar en él.

Mucha rapidez gracias a los 8 GB de RAM y batería para 7 horas de autonomía

Para el uso general, el Teclast F15S es un portátil bastante rápido. Tiene 8 GB de RAM que te permiten abrir muchas pestañas en el navegador o tener muchos programas abiertos a la vez sin que se ponga lento. Además, cuenta con el procesador Intel Apollo Lake N3350 con velocidad de 2,4 GHz que es capaz de reproducir vídeos en 4K y brindarte un excelente rendimiento en todo tipo de tareas.

Y si quieres más rapidez y espacio para tus programas, puedes ampliar su almacenamiento fácilmente con un SSD. Por otra parte, no podemos dejar de decir que el Teclast F15S tiene una gran batería de 45600 MWh que te brinda una autonomía de 7 horas y se carga por completo en unas 3 horas.

Como sistema operativo, utiliza el fiable y conocido Windows 10. Y con respecto a la conectividad, tiene Bluetooth 4.2, WiFi de doble banda, dos puertos USB 3.0, un puerto mini HDMI y hasta un jack para auriculares…

Precio del Teclast F15S y dónde comprarlo más barato

El precio oficial del Teclast F15S es de 300€. Sin embargo, si usas el cupón 2NEHFPJTL847 puedes comprarlo en AliExpress por solo 259,06€ y con envío desde España en solo 48/72 horas. Usa el siguiente botón para llevarte tu Teclast F15S a este precio de oferta:

Y si por alguna razón te pierdes este ofertón, no te preocupes. Del 28 al 31 de diciembre, Teclast celebrará el evento “2020 AliExpress Awards” donde este portátil estará a buen precio. Así que, cuando se esté llevando a cabo el evento, usa el siguiente botón para conseguir tu Teclast F15S con las ofertas del “2020 AliExpress Awards”:

No te pierdas estas ofertas si quieres un portátil de calidad a muy buen precio.