El festival de ofertas Prime Day ya está aquí y todas las marcas han lanzado sus promociones, con o sin Amazon. Bluetti, el reconocido fabricante de paneles solares y estaciones de carga, ofrece enormes descuentos del 5 al 15 de julio en su sitio web oficial. Tienen tantos productos en oferta que es posible que te abrume mirarlos todos. Pero no te preocupes, aquí hemos recopilado las mejores ofertas de Bluetti en estaciones de carga durante este Prime Day 2022 para que no te pierdas los mejores precios.

¿Hay que ser miembro de Amazon Prime para aprovechar las ofertas del Prime Day de Bluetti? No, no es necesario tener Amazon Prime para disfrutar de estas ofertas, ya que se encuentran en la web oficial del fabricante. Sin embargo, ten en cuenta que en el Prime Day hay descuentos exclusivos de Amazon, los cuales solo se pueden obtener con la suscripción de pago de la tienda. Por suerte, no es el caso de las ofertas de Bluetti.

Bluetti AC200P, el generador solar de 2000 Wh al precio más bajo

La Bluetti AC200P es una estación de carga equipada con una batería LiFePO4 de 2000 Wh de capacidad, que es súper duradera y segura. Es capaz de alimentar un frigorífico doméstico, un aire acondicionado portátil de 8000 BTU y muchos electrodomésticos con características similares más. Y lo mejor de todo es que se puede recargar de forma muy rápida con energía solar a una velocidad de hasta 700 W. ¡Tarda menos de 4 horas en cargar de 0 a 100% con energía solar limpia y gratuita!

Normalmente, la estación de carga Bluetti AC200P cuesta 1999 €. Pero durante el Prime Day 2022 de la marca, puedes conseguirlo por 1699 € usando este botón:

Bluetti AC200MAX, una súper batería para todo uso

La estación de carga Bluetti AC200MAX cuenta con dos puertos de expansión de batería: puedes instalarle dos Bluetti B230 de 2048 Wh cada uno, o dos Bluetti B300 de 3072 Wh cada uno. Así que, en total, puedes usarla con una capacidad de hasta 8192 Wh. ¡Es una locura! Aparte, soporta una entrada solar de hasta 900 W y 400 W con el cargador de pared de CA, lo que le da una impresionante entrada de carga total de 1300 W. ¡Se puede recargar en menos de 2 horas!

Trae una toma de corriente incorporada de 30 A y una toma de corriente continua súper potente de 12 V / 30 A, diseñada específicamente para vehículos, furgonetas y embarcaciones que puedan conectarse directamente al AC200MAX. ¿Cuánto cuesta? 2399 €, pero con las ofertas del Prime Day te queda en 2099 € usando este botón:

Bluetti AC300 + B300, energía para todo lo que quieras

¡La estación de carga AC300 y la batería B300 de Bluetti también están en oferta! La AC300 no trae batería incorporada, lo que la hace más versátil y flexible. Eso sí, admite hasta 4 módulos de batería B300 de 3072 Wh cada uno, lo que suma una capacidad total de 12288 Wh. ¡Puede cubrir las necesidades básicas de toda una familia durante días en caso de emergencias o cortes de energía!

La estación de carga soporta una entrada solar de 2400 W. Eso quiere decir que cada módulo de batería B300 puede cargarlo de 0 a 100% en solo 1,5 horas con luz solar. Pero si prefieres cargarlo con una toma de corriente y los paneles solares enchufados, el AC300 puede soportar una entrada total de hasta 5400 W. ¡Una pasada!

El paquete que incluye la estación Bluetti AC300 y una batería B300 por lo general cuesta 4299 €. No obstante, con las ofertas del Prime Day 2022 de la marca, puedes llevártelo por 3899 € con este botón:

Otras ofertas recomendadas del Bluetti Prime Day 2022

¿Quedaste con ganas de más? Echa un vistazo a estas otras ofertas del Prime Day de Bluetti que valen la pena:

No dudes en aprovechar estas ofertas de Bluetti, una marca con más de 10 años de experiencia, que se terminan este 15 de julio.