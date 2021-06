Una de las mejores alternativas a TikTok es YouTube Shorts. Hablamos de una plataforma que fue presentada hace unos meses y que nació para ofrecer a los usuarios la posibilidad de crear vídeos musicales de la forma más simple.

Uno de los puntos más fuertes de TikTok tiene que ver con la posibilidad de usar los audios de los vídeos de otros usuarios. Y parece que YouTube quiere seguir los pasos de su gran rival añadiendo esta funcionalidad a su herramienta.

De esta manera, YouTube te permitirá probar los sonidos de cualquier contenido subido a la plataforma para que puedas usarlo en YouTube Shorts de la forma más sencilla. Aunque no está haciendo mucha gracia a los creadores de contenido.

Si bien es cierto que YouTube anunció esta nueva función hace más de un mes, ahora es cuando comienza a llegar a los primeros dispositivos. En principio, esta herramienta de YouTube Shorts debería estar ya disponible en Reino Unido, Canadá y una serie de países de América Latina (incluyendo Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Perú y Venezuela). Evidentemente, más adelante llegará a otros mercados, como Europa o Estados Unidos, por lo que solo deberás tener un poco de paciencia.

De esta manera, podrás coger cualquier vídeo de Shorts, o usar una biblioteca de música con licencia propiedad de YouTube, para que puedas tener muchas más opciones a la hora de elegir el audio de tus creaciones.

Esta nueva función aparecerá en los vídeos de YouTube Shorts, ya que incluirá un nuevo botón llamado “Crear” en la aplicación para el móvil y que estará situado junto a los botones de “Me gusta” y “No me gusta

YouTube suddenly automatically checked "Yes" on EVERY YouTube video to allow them to be re-uploaded as Shorts on OTHER channels ???

Please let your YouTuber friends know that they have to go through and uncheck this setting on every video or risk stolen content… pic.twitter.com/b4rjiwmE2c

— Mysticat #Mysty200k (@MysticatLive) April 30, 2021